Bryan Oviedo contó luego de debutar con Alajuelense el detalle que lo tiene más feliz

Bryan Oviedo confía en llegar pronto al ritmo que quiere en esta etapa con Liga Deportiva Alajuelense.

Bryan Oviedo tuvo este jueves ante el Comunicaciones de Guatemala sus primeros minutos como jugador de Alajuelense y luego de hacerlo fue muy amplio sobre cómo se siente.

Una de las cosas que más llamó la atención es que su estreno no fue en su posición natural, como lo es en la lateral izquierda, sino que lo hizo de extremo en lugar de Creichel Pérez.

Para el jugador eso no supuso ningún problema dado que en su carrera ha jugado en diversas posiciones, a las que dice sabe adaptarse. Lo que quería era jugar y eso es lo que lo tiene más feliz.

“Muy contento, ya tenía días de estar esperando esta oportunidad y gracias a Dios se dio, obviamente todavía falta mucho para poder estar adonde quiero estar, pero sí muy contento de tener minutos en un partido tan complicado.

“Normalmente en los equipos que he estado he jugado de lateral, de extremo y hasta de central varias veces en algunos casos, es un partido en el que me tocó entrar en esta posición, me sentó bastante bien, ya veremos poco a poco qué posición iré jugando más”, comentó a Radio Columbia.

En lo físico afirma que se siente en todas y que a poco a poco irá ganando minutos hasta jugar una mejenga completa.

“Físicamente me siento bien, estos 30, 35 minutos que jugué fueron muy intensos, tuve que atacar y defender mucho, pero me siento bien, creo que poco a poco voy a ir tomando minutos de juego, que es lo que a uno le sirve para mejorar cada día y espero el domingo tener más minutos para ir creciendo en la parte del ritmo de fútbol”, destacó.

Además, contó cómo es el grupo que se encontró y el recibimiento que le dieron sus compañeros.

“Me encontré un gran grupo, todos se llevan muy bien y todos saben lo que queremos, ganar todas las competencias en las que estamos. El profe superbién, me ha tratado muy bien, todo el cuerpo técnico, los compañeros, el ambiente, la afición y eso me motiva mucho para lo que viene de campeonato.

“Tomo el reto con mucha ilusión y compromiso, venir a Alajuelense ha sido una gran oportunidad para mí, tengo que aprovecharla ayudando al equipo a ser campeón en todos los torneos que estamos”.