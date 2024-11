Bryan Oviedo lanzó frase con la que empezó a calentar el partido entre Alajuelense y Herediano

Bryan Oviedo afirma sentirse muy bien en Alajuelense con el paso de las jornadas. (Albert Marín)

Bryan Oviedo, defensor de Alajuelense, empezó a calentar lo que será el fin del semestre para el cuadro rojinegro en el que busca retener el título de Copa Centroamericana y conquistar el Apertura 2024.

La próxima prueba para el León será en dos días, cuando este martes, a las 8 p.m., se enfrenten al Herediano, en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, en un duelo vital que podría dejarles prácticamente el liderato servido y con el que se aseguraría, como mínimo, el subcampeonato.

Para el lateral es un juego clave en las aspiraciones de los erizos y al que saldrán con todo en procura de los tres puntos.

“Es un partido clave, que nos puede dejar muy cerca del liderato general. Estamos motivados y trabajando para cerrar el torneo de la mejor manera posible”, comentó en declaraciones publicadas en la página web de los manudos.

La Liga tiene 40 puntos y se ubica en la cima, mientras que los florenses son segundos con 34, por lo que una victoria saca al Team del juego por el primer lugar y obliga al Saprissa, tercero igual con 34 unidades, a ganar en Liberia sí o sí.

Asegurar el liderato para los rojinegros con anticipación, además, los dejaría trabajar un poco menos apretados para disputar la final de la Copa Centroamericana ante el Real Estelí, la cual se disputará el 27 de noviembre en Nicaragua y el 4 de diciembre en Alajuela.

Alajuelense y Herediano disputarán un partido que podría definir el primer lugar del Apertura 2024. (MAYELA LOPEZ)

“Queremos seguir siendo el mejor equipo de Centroamérica. Nos lo tomamos con mucha seriedad, paso a paso. Este es un gran equipo, y estamos comprometidos con darle alegrías a nuestra afición” agregó el Gallo.

Oviedo destacó que se ha sentido muy bien vestido de rojinegro, que los fiebres erizos le han dado un buen recibimiento y agregó que espera estar en su mejor forma para el cierre del torneo.

“Desde que llegué, me han tratado muy bien, me recibieron con los brazos abiertos, y eso me motivó mucho para adaptarme lo más rápido posible. Ahora se viene lo más importante, y queremos ser campeones en todos los torneos.

“Estoy trabajando duro para ayudar al equipo, y me llena de ilusión ver cómo nos preparamos para lo que viene. Todos tenemos una meta clara y queremos darle alegrías a nuestra gente”.