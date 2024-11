El tiempo le dio la razón a Jafet Soto y esto pasará con el Alajuelense-Herediano

Alajuelense y Herediano podrían tener a seleccionados como Rashir Parkins y Fernán Faerron. (MAYELA LOPEZ)

Alajuelense y Herediano jugarían este sábado, en el estadio Morera Soto, un clásico provincial en medio de una fecha FIFA y sin algunas figuras importantes, ya sea porque estaban convocadas a la Selección de Costa Rica o porque están recuperándose de alguna lesión.

La decisión de mover el partido para el próximo miércoles 20 de noviembre abre el panorama para que se de un choque muy diferente al que originalmente se tenía proyectado y en las condiciones que en ambos clubes deseaban originalmente.

El tiempo le terminó dando la razón a Jafet Soto, ya que la primera vez que se suspendió este partido, que originalmente estaba para el 14 de setiembre, había dicho que debería jugarse después de los juegos de la Selección y correr una semana el final del torneo, tal como va a pasar ahora.

Se espera que, para esa fecha, los seleccionados ya se hayan reincorporado a sus equipos. La Sele juega el lunes 18 ante Panamá en suelo canalero y el martes regresa al país, por lo que tomando en cuenta que la situación en el torneo es vital, podrían echar mano a los jugadores de una vez.

En la Liga Alexis Gamboa y Rashir Parkins fueron llamados a la Tricolor, mientras que por el Team son Fernán Faerron y Andy Rojas, quienes depende de la cantidad de minutos que tengan, podrían estar listos hasta para ser titulares el miércoles.

Luego están los lesionados, en el León, Diego Campos aún no regresa de la lesión que sufrió ante Antigua, pero esta semana ya se le vio entrenando con el grupo y los días de más podrían salvarlo para que juegue, mientras que Iago Falque también está tocado y Fernando Piñar salió resentido el domingo ante Santa Ana, lo que en teoría sería solo un golpe que con reposo se le aliviará.

Con los florenses la cosa es más complicada, pues la lista de lesionados es grande, Aarón Cruz, Haxzel Quirós, Keynner Brown, Getsel Montes, Darryl Araya, Emerson Bravo, Ariel Arauz, Marcel Hernández y José de Jesús “Tepa” González, de quienes no se sabe cuándo podrían estar de vuelta.

Anthony Porras, periodista de Deportivas Columbia, cree que el tema del descanso es un detalle clave a destacar.

“Sí cambia, pero no tanto por el tema de los seleccionados, porque al final eran solo dos por lado, sino por la referencia en cuanto al descanso, en cuanto a recuperación de jugadores que estaban golpeados. Los equipos tienen jugadores que físicamente andan tallados, con mucha carga de trabajo y tendrán un poquito más de días de recuperación. Además, uno visualiza que la intensidad de partido será mayor y se verá un mejor espectáculo, creo que se benefician los dos”, opinó.

Fabián Zumbado, también comunicador, picó con que al final el tiempo le dio la razón a Jafet Soto, quien decía que no era obligatorio jugar en medio de una fecha FIFA y que sí se podía mover el torneo para terminarlo una semana después.

Al reprogramar Alajuelense y Herediano terminó sucediendo exactamente lo que Jafet Soto había propuesto.

“Contar con los seleccionados evidentemente es importante para los equipos, vamos a ver si se pueden utilizar luego de estos partidos tras el viaje a Panamá. Los jugadores con lesiones menores pueden beneficiarse en sanar y estar listos para un partido tan importante para Alajuelense y Herediano.

“Al final se ven beneficiados los dos clubes, si la Sele pasa hasta la Liga se ve beneficiada porque con la algarabía podría ser un llenazo el partido y de paso se vuelve a demostrar que en la Unafut hacen las cosas porque alguien no les cae muy bien y no porque no se pueda, pues al final Jafet tenía razón”.