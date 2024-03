Bryan Ruiz mandó un mensaje a exjugadores de Alajuelense que critican la falta de identidad

Bryan Ruiz fue claro sobre el porqué regresó a Alajuelense ahora como asistente técnico luego de ser técnico en ligas menores. (Prensa Alajuelense)

Bryan Ruiz, excapitán de Alajuelense y ahora asistente técnico de Alexandre Guimaraes, fue abordado este martes por un tema que cuestionan mucho fuera del club como lo es la identidad y si él considera que este es un detalle que falta hace rato en el cuadro erizo.

Diversos exjugadores manudos han señalado en varias ocasiones que en la Liga la identidad es un tema que se ha descuidado y que parece no ponerle mucho interés, tema que ni siquiera Ruiz niega.

El alajueliteño es sincero en que sí es una área a reforzar, parte de las cosas que quiere afirmar con su llegada y, además, les mandó un mensajito a exrojinegros que han dado diversas quejas sobre el porqué no están trabajando en el club actualmente.

“Sobre la identidad del equipo sí creo que es algo importante contar con esos jugadores que den identidad, pero es importante también para los exjugadores de la Liga prepararse, para mí y para todo exjugador el que hayamos sido o no buenos jugadores no nos garantiza que vayamos a ser buenos entrenadores, asistentes o gerentes y tenemos que prepararnos para eso.

“De mi parte he intentado hacer eso; de hecho, se me han propuesto diversas cosas desde antes y dije que no, que quiero empezar desde abajo, ir probando y por eso es que empecé en categoría U-17, que es la menor de las élites y en el cual me he venido preparando y esto es un paso más adelante”, explicó.

Bryan comentó que si a él le hubieran ofrecido dirigir a la Liga este torneo hubiera dicho que no por el mismo motivo, pero un segundo asistente de un entrenador como Guima es algo que sí lo puede ayudar a crecer mucho.

“Sí creo que en la Liga tenemos que recuperar un poco identidad, pero también tenemos que prepararnos para que esa identidad sean más creíble, lo que me pida el profe Guima lo haré con gusto”, añadió.