Cartaginés se avivó y contrató uno de los jugadores que Herediano dejó libre

Cartaginés anunció fichaje de última hora que llega con grandes expectativas por su nombre

Por Sergio Alvarado

Cartaginés anunció este miércoles por la noche la contratación del volante José Andrés Rodríguez Chiroldes para el Apertura 2025 apenas a un día del cierre del mercado de fichajes.

Los brumosos se llevaron al mediocampista de 25 años, quien se encuentra entre los futbolistas quue Herediano dejó ir para el vigente torneo.

José Andrés, exjugador del Team y San Carlos, es un volante mixto que con los Toros del Norte dio mucho de qué hablar, llamó la atención de muchos equipos y hasta tuvo convocatorias a la Selección de Costa Rica.

Con los florenses trató de buscar minutos el torneo anterior; sin embargo, para este no tuvo mayor oportunidad y lo sacaron rapidito.

Los blanquiazules buscan afinar su planilla, pues además del torneo criollo, también enfrentan la Copa Centroamericana, en el que están en cuartos de final y se medirán al Olimpia de Honduras para conseguir un boleto a las semifinales.

Cartaginés oficializó la llegada de José Andrés Rodríguez Chiroldes.
Cartaginés oficializó la llegada de José Andrés Rodríguez Chiroldes. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)
