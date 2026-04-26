Torneo Nacional

Comisiario al que Mariano Torres tocó, había acusado a Jafet Soto de insultarlo y sanción estuvo fuerte

Comisario que protagonizó polémica con Mariano Torres tuvo otro incidente por el que castigaron a Jafet Soto

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Por Sergio Alvarado
Jafet Soto Erick Mora reclamo al comisario de la Unafut 26 de abril del 2025 Reproducción de Tigo Sports
Jafet Soto y Erick Mora tuvieron una discusión hace un año en un partido ante San Carlos. (La Nación/Reproducción de Tigo Sports)

Erick Mora, el comisario de la Unafut al que Mariano Torres le tocó el brazo para impedir que grabara un pleito en el estadio Lito Pérez en Puntarenas tiene un antecedente reciente con otro protagonista del fútbol nacional, Jafet Soto.

Hace exactamente un año, Mora acusó al presidente florense de presuntamente insultarlo, cosa que el rojiamarillo negó que sucediera; sin embargo, fue sancionado con base en el informe que realizó Mora.

La situación se dio el sábado 26 de abril durante un partido entre el Team y San Carlos.

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El incidente ocurrió al minuto 64, cuando el entrenador florense realizó un fuerte reclamo a Mora en el que asegura lo insultó en repetidas ocasiones.

Jafet respondió asegurando que el comisario estaba mintiendo en su informe.

“El señor comisario detuvo a mis jugadores para tomarles fotos; tiene que esperar a que lleguen allá, no puede detenerlos. Él no tiene autoridad sobre mis jugadores para pararlos a medio camino. Tiene mucha experiencia y se equivocó”, dijo en aquel entonces.

Por aquella situación, a Jafet le metieron tres partidos de sanción,

“Ya que es la primera vez en el torneo que insulta y ofende a un oficial del partido usando lenguaje ofensivo. Se informa que esta decisión puede ser apelada en los próximos tres días siguiendo los artículos 89 y 90 del Reglamento Disciplinario”, destacaron.

Ante lo ocurrido con Torres, habrá que detallar que pondrá Mora en su informe, pues de eso dependerá mucho de cuál podría ser la sanción contra el argentino, dado que si indica que le empujó o impidió hacer su trabajo, podría salirle muy caro,

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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