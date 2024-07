Creichel Pérez volvió a Alajuelense con un objetivo que nadie le saca de la cabeza

Creichel Pérez la pulsea bonito en los minutos que Alexandre Guimaraes le ha dado con Alajuelense Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Creichel Pérez es de los muchachos que Alajuelense le dio el chance de volver para el Apertura 2024 y pelear por minutos en el primer equipo, oportunidad que le ha brindado Alexandre Guimaraes.

El muchacho de 19 años ha ingresado de cambio en los dos partidos de los erizos en el torneo, ante Santos y Liberia, lo que es una muestra que es un futbolista que está entre los planes de Guima.

Un detalle curioso es que aunque la posición de Pérez es de diez, el técnico lo tira de extremo, sitio en el que afirma le tira con ganas para cumplirle al profe.

“Me siento muy bien, aunque mi posición es de diez, ahorita desde que llegué el profe me está poniendo ahí y no me queda más que dar lo mejor en ese puesto, sé que me cuesta, pero intento dar lo mejor para todos”, destacó,

Creichel es de los jugadores que ayuda a los manudos a cumplir la regla sub-21, pero más allá de tener oportunidades por cumplir una norma, él quiere jugar para demostrar que tiene las condiciones.

“Yo quiero ser protagonista, ayudar a conseguir títulos, a marcar goles, es lo que quiero, sé que tengo que ir paso a paso y sé cuál es mi rol. Desde que llegué me encontré con un grupo muy sano, que sabe lo que quiere, que es la 31 y los demás campeonatos. La competencia es sana, yo quiero ser titular, si se me da la oportunidad estoy puntita de pie (listo)”, comentó.

El chamaco estuvo un año a préstamo en Pérez Zeledón, ahora afirma que llegó más maduro y centrado en lo que quiere como futbolista.

“He madurado y mejorado bastante siento, pero lo más importante ha sido el crecimiento mental que a veces uno necesita, comer piso, salir de la zona de confort, ahora me siento mucho mejor y siento que puedo ayudar mucho más”, indicó.