Danny Carvajal reveló cuánto le queda en el fútbol tras conseguir el bicampeonato con Herediano

Danny Cavajal ya planifica el cierre de su carrera. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Danny Carvajal ya es un futbolista histórico en el fútbol de Costa Rica, el reciente título nacional que alzó con el Herediano es el sexto en su carrera tras salir monarca además con Saprissa y el extinto Brujas.

A sus 36 años, el arquero afirma que todavía tiene gasolina en el tanque y ganas de seguir jugando, aunque según le confesó a La Teja ya le habría puesto fecha al final de su carrera, el cual podría ser en un par de años.

“La verdad es que me siento bien ahorita, pero la verdad es que no me veo muchos años (jugando). En lo personal, hay un tema familiar y otras cosas que influyen para que yo vaya saliendo del fútbol, pero todavía quiero disfrutar el momento. Tal vez me queda, no lo sé, un año y medio o dos años a lo mucho”, comentó.

El florense es bachiller en Derecho, administrador de empresas y licenciado en Mercadeo. Además, tiene una maestría en Administración y desarrollo del fútbol, además aprendió tres idiomas adicionales, inglés, portugués y se la juega en japonés.

“Sí, sí por supuesto, yo creo que ya tengo que ir pensando en eso, en un futuro afuera del fútbol, son casi 20 años dedicado a esto, he estudiado, me he preparado, son cosas que tengo que ir analizando en cuál de las áreas que estudié me quiero desempeñar”, dijo.

Carvajal afirma que también lo seduce la idea de ser entrenador, por lo que es una faceta que también quiere explotar en un tiempo.

“Me gustaría ser entrenador realmente, empezar por ahí en una segunda división o algo así, ir poco a poco, pero es algo que sí me gustaría realizar”, añadió.

