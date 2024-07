David Guzmán explicó la razón especial por la que dará la milla extra con Saprissa

David Guzmán explicó que igualar esa marca será su principal objetivo individual para esta temporada. (Alonso Tenorio)

David Guzmán afrontará el campeonato Apertura 2024 de forma especial, ya que está a las puertas de igualar una marca histórica en el Deportivo Saprissa.

El Loco en caso de ganar el penta igualará a Edgar Marín (QEPD) como los jugadores con más títulos a lo largo de la historia de los morados, reto que toma con mucha responsabilidad.

“Siempre pienso en lo grupal, pero obviamente en lo individual me llevaría a este título que lo he esperado por muchísimo tiempo, que me marcaría para toda mi carrera, obviamente lo quiero, pero lo más importante es que el grupo luche por los títulos. Si se da, estaría a un paso de alcanzar a don Edgar.

“El plan de cómo lo vamos a conseguir es muy simple, somos ganadores, tenemos toda la vida de estar acá, si se nos da bienvenido sea, en caso de que no, tenemos que ser conscientes que los objetivos se luchan, para eso tenemos que seguir haciendo las cosas bien, confiando en Dios que podamos ser campeones”.

Marín tiene 12 copas ganadas con el Monstruo, mientras Guzmán 11.