Fidel Escobar hace confesión sobre su futuro con que ilusiona a la afición de Saprissa

Fidel Escobar está tan feliz en Saprissa que no descarta quedarse por el resto de su carrera. Foto Albert Marín

Fidel Escobar se siente en su casa en Saprissa, está feliz de la vida y si por él fuera, si se dan las condiciones y todas las partes están de acuerdo, se quedaría en el club hasta su retiro.

La Teja habló este lunes con el canalero y nos confesó que la química que llegó a desarrollar con el club es tal, que quedarse de viaje en el Monstruo es algo que perfectamente consideraría. A sus 29 años claramente el retiro es algo que aún está lejos para el Pana.

La relación que tiene el canalero con la afición es brutal, el peso que tomó en el equipo es grande y de feria en Costa Rica consiguió sus primeros premios individuales como profesional este lunes, al ser nombrado como el mejor jugador y mejor extranjero del Apertura 2023.

En Saprissa, Fidel ha encontrado lo que sueña cualquier futbolista en un club, por eso está tan hallado.

“No tendría problema quedarme acá, porque al final uno tiene que estar cómodo y bien adonde está la familia y acá me siento así, si saliera una oportunidad habría que analizarla de la mejor manera, pero por mí sí me quedó en la institución, me quedo y lo hago feliz”.

“Tengo contrato hasta el 2026 y si al final se extiende un poco más ya dependiendo de mi agente, de la institución y del presidente, que se haga. Si el día de mañana se da que yo me tenga que retirar en Saprissa, lo hago, lo digo así no por vender humo ni nada, sino porque me siento bien, estoy feliz aquí. Yo me quedaría en la institución y feliz de ganar más títulos”, nos dijo el canalero muy sinceramente.

El saprissista Fidel Escobar ha sido figura desde que llegó.

LEA MÁS: Saprissa hizo de los premios de la Unafut otro momento para demostrar su ADN ganador

En el pasado, Escobar rechazó ofertas del exterior para quedarse en el Monstruo. Hace año y medio tuvo el chance de irse al Aucas de Ecuador a ganar más plata y al final no se decidió a jalar.

“Cuando llegué a Saprissa gané el cetro 37 y tuve una oferta muy buena para jugar con el Aucas de Ecuador y, al final, me quedé porque Saprissa me ha dado comodidad y pude seguir ganando títulos”.

“Yo sabía lo que es Saprissa en Costa Rica, la institución más grande del país y por algo lleva 40 títulos. Cuando vine dije que quería ganarme un puesto, las cosas salieron bien, salí campeón y cosecho el fruto de seguir trabajando. Tener cuatro cetros seguidos es el reflejo de lo que te inculca Saprissa”, dijo.

Escobar se acordó hasta de Ángel Catalina, exgerente deportivo que lo trajo al país.

“Cuando me comunicaron del premio estaba muy ansioso. La verdad, me sorprendí. Recibir estos premios no me lo esperaba, yo siempre quiero dar el máximo y desde que llegué a Saprissa vine a darlo todo. Le agradezco a Ángel Catalina, quien me trajo a Saprissa, y estoy muy feliz”.

“Esto se lo debo al esfuerzo de todos los compañeros, desde que llegué hasta ahora que lo coronamos con el tetracampeonato. Estos reconocimientos me obligan a trabajar y competir más. Ahora debo luchar el triple para seguir siendo tomado en cuenta”, agregó.

Además de lo futbolístico, Fidel está muy feliz en lo personal al lado de su guapa novia Stephanie Morales, con quien se dejó ver este lunes a su lado para recibir los premios.