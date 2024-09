Douglas López explotó contra el VAR y el arbitraje por una “casualidad” sucedida ante Alajuelense

Douglas López se molestó por la aplicación del VAR en el partido entre Alajuelense y Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Douglas López, volante del Cartaginés, fue parte en una de las polémicas del choque ante Alajuelense, sucedida apenas en los primeros minutos del encuentro en los que no había VAR.

Un manotazo de Anderson Cardozo, de Alajuelense, contra el blanquiazul, generó su molestia contra el arbitraje y el réferi William Matus, quien no pudo revisar la jugada dado que el VAR no estaba listo.

Según reportaron en FUTV, la herramienta estuvo disponible pasados los diez minutos de partido.

“La jugada no se podía revisar porque, justo antes que me metiera el codazo, el árbitro dice que no hay VAR. Luego reanuda y dos segundos después de eso dice que ya hay VAR. ¿Diay, entonces cómo es? Entonces, di, nada qué hacer, hay que seguir luchando contra todo.

“No quiero decir mucho más porque luego a uno lo sancionan, pero hay que ser parejos para todos. Para mí es raro que nos digan segundos antes de la jugada que no hay VAR y por eso no hacen nada, pero justo después ya había, cosas que no se entienden”, comentó.

Las quejas de López se suman a las del técnico Greivin Mora, quien también criticó que se iniciara el partido sin que estuviera lista la herramienta.

