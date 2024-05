Douglas Sequeira toma el ejemplo de un jugador de Alajuelense como un reflejo de su carrera

Douglas Sequeira aprovechó su oportunidad por las lesiones y sanciones de sus compañeros en Saprissa.

Hace tan solo unos meses, Douglas Sequeira era duramente cuestionado por la afición de Saprissa por su rendimiento y muchos le tiraban diciendo que tenía su lugar más por su apellido por sus méritos.

El muchacho, de 20 años, se ha enfrentado al mismo caso de muchos hijos de exfutbolistas, a quienes les dicen que tienen más oportunidades que otros por lo hecho por sus papás, allí es donde les toca demostrar por su cuenta, como lo ha hecho el hijo del Esqueleto.

Sequeira reconoce que una carrera y un futbolista con el que se identifica mucho, por cómo pudo salirse de la sombra del tata, es la de Celso Borges, capitán de Alajuelense, pues más allá de jugar en la acera del frente, es todo un referente a nivel nacional.

“Yo siempre a Celso lo he tenido como ejemplo en esa parte de ser hijo de un exjugador, de luchar las cosas por su cuenta, que es mi caso, yo siempre lo vi como un referente, como un ejemplo de cómo se pudo sobreponer de todas esas cosas, de cualquier comparación”, comentó a La Teja.

Incluso, aunque está feliz de la vida con Vladimir Quesada en el Monstruo, a quien califica como su papá futbolístico, reconoce que en algún momento de su carrera le gustaría vivir la misma experiencia que Borges vive en la Liga, donde tiene al tata como técnico.

“Sería bonito, si se llega a dar que se dé, pero la verdad no pienso mucho en eso”, agregó.

Douglas Sequeira y su esposa, Andrea Borbón (de saco negro), han sido un apoyo clave para su hijo Douglas. Fotos: Jorge Navarro

Mamá es su soporte

Douglas es un joven centrado, que está metidísimo en la idea de salir adelante por su cuenta, al punto que tampoco le pregunta o molesta mucho a su padre. En los momentos que tuvo que lidiar con muchas críticas y ataques en redes sociales, quien fue su soporte fue su mamá, Andrea Borbón.

Sequeira comenta que llegar a la casa, hablar con su madre, recibir su apoyo y sus consejos, siempre es lo que lo anima ante cualquier situación que haya pasado.

“Estar tranquilo fue importante, no ver muchas redes sociales, hablar con mi familia, el apoyo de mi mamá fue fundamental, eso es algo que yo siento que me mantuvo bien para no decaer”, reconoció.

Las mamás suelen saber exactamente qué palabra decir para levantar la moral de sus hijos, por lo que de la parte anímica se encargaba ella y cuando hablaba con el tata era más por la parte técnica.

“Mi papá más que nada me da consejos futbolísticos, me dice en qué tengo que mejorar, que vea los videos y cosas así, pero el apoyo fundamental acá fue el de mi madre.

“A veces, la verdad, llegaba un poco agüevado de los partidos por el tema de las críticas y todo eso y ella siempre me mantuvo tranquilo, ecuánime, habla mucho conmigo, me aconsejó que no estuviera viendo esas cosas ni les prestara atención, que fuera fuerte y gracias a eso me supe sobreponer”, dijo

Douglas Sequeira habla de cómo se repuso de las críticas

Ilusión es seguir

El presente de Douglas hoy es más tranquilo, se pudo afianzar en el primer equipo al aprovechar las oportunidades que se le presentaron, ya fuera por lesiones o sanciones de otros compañeros.

Por muchas semanas, Saprissa tuvo afuera a casi toda su defensa titular y el chamaco se la jugó, ahora su ilusión es seguir jugando a pesar del regreso de los que en el pasado han sido los estelares.

“Creo que a cualquiera que le toque iniciar este jueves en San Carlos y el domingo, creo que lo hará de la mejor manera porque estamos listos. Sabemos que tenemos grandes jugadores, acá todos pueden jugar y parte del trabajo que hagamos durante la semana es lo que hará que el profesor decida”.

Saprissa visitará Ciudad Quesada este jueves a las 7 p.m., en lo que será el partido de ida de sus semifinales, mientras que el cierre será el domingo a las 5 p.m en la Cueva.