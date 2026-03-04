Duro pronóstico de preparador físico sobre los jugadores del Cartaginés lamentablemente se cumplió

Cartaginés tuvo dos lesionados en apenas media hora ante Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Cartaginés ya vive las primeras consecuencias de su terrible ritmo de partido en la última semana, tras tener dos lesiones apenas en el primer tiempo ante Alajuelense.

En el partido que se disputa en el estadio Morera Soto, los blanquiazules perdieron por lesiones musculares a dos de sus defensores, Diego Mesén y Diego González, en apenas 36 minutos de partido.

Las lesiones de los paperos era algo que lamentablemente era previsible, según contó este lunes a La Teja un experto, tras ver el trajín con el que viene el club.

Los de la Vieja Metrópoli debieron jugar ante el León apenas 46 horas después de que lo hicieron el domingo anterior en San Carlos y venían de un viaje el jueves desde Vancouver, Canadá, tras competir en la Copa de Campeones de la Concacaf.

“A nivel de competición no es recomendable que se juegue en ese segundo día pospartido, ya que puede tener muchas implicaciones en el ámbito muscular, puede tener complicaciones teniendo en consideración los viajes que han tenido, el cambio de clima.

“Es altamente probable que, de los que vienen con la carga y que jueguen este martes y que jugaron en San Carlos, y entre semana y el fin de semana pasado, alguno se resienta en el tema muscular”, nos dijo este lunes el preparador físico Alfredo Rivera, advertencia que se cumplió.