El insólito recibimiento al tico Gabriel Leiva en el fútbol de Honduras

El costarricense Gabriel Leiva fue presentado como jugador del Olancho FC en Honduras y en su presentación llamó la atención que le piropearon algo más que su estilo de juego.

Gabriel Leiva dio mucho de que hablar en su llegada a Honduras. (Facebook Olancho FC/Facebook Olancho FC)

“El nuevo novio de todas las olanchanas”

Resulta que en las redes sociales del club, lo calificaron como “El nuevo novio de todas las olanchanas”, comentario que fue acompañado por unas fotos del tico entrenando con su nuevo club.

Revuelo en redes y comentarios en tono de broma

La publicación se descontroló un poco entre algunas chicas que consideraban que, en efecto, el exjugador del Municipal Liberia está guapo, y los que lo agarraron en chota con diversos comentarios.

Medios hondureños también se suben a la ola

El asunto llegó a tanto que hasta medios y periodistas hondureños replicaron la publicación y lo tiraron para arriba.

“No ha tocado un balón y ya es la estrella. La presentación de Gabriel Leiva en Olancho FC ha causado un revuelo inesperado. Más allá de su talento futbolístico, el costarricense llegó rompiendo corazones y se convirtió en tendencia inmediata por su atractivo físico”, destacó el medio Once Noticias.