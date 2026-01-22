Torneo Nacional

El insólito recibimiento al tico Gabriel Leiva en el fútbol de Honduras

Futbolista tico llegó a su nuevo equipo en el extranjero y lo calificaron de una manera que muchos no esperaban

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

El costarricense Gabriel Leiva fue presentado como jugador del Olancho FC en Honduras y en su presentación llamó la atención que le piropearon algo más que su estilo de juego.

Gabriel Leiva dio mucho de que hablar en su llegada a Honduras.
Gabriel Leiva dio mucho de que hablar en su llegada a Honduras. (Facebook Olancho FC/Facebook Olancho FC)

“El nuevo novio de todas las olanchanas”

Resulta que en las redes sociales del club, lo calificaron como “El nuevo novio de todas las olanchanas”, comentario que fue acompañado por unas fotos del tico entrenando con su nuevo club.

LEA MÁS: Un jugador clave del Municipal Liberia hace maletas para convertirse en legionario

Revuelo en redes y comentarios en tono de broma

La publicación se descontroló un poco entre algunas chicas que consideraban que, en efecto, el exjugador del Municipal Liberia está guapo, y los que lo agarraron en chota con diversos comentarios.

LEA MÁS: (Video) Primer gol del Apertura 2025 estuvo cargado de una alta dosis de dramatismo, vea lo sucedido

Medios hondureños también se suben a la ola

El asunto llegó a tanto que hasta medios y periodistas hondureños replicaron la publicación y lo tiraron para arriba.

“No ha tocado un balón y ya es la estrella. La presentación de Gabriel Leiva en Olancho FC ha causado un revuelo inesperado. Más allá de su talento futbolístico, el costarricense llegó rompiendo corazones y se convirtió en tendencia inmediata por su atractivo físico”, destacó el medio Once Noticias.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Gabriel LeivaHondurasOlancho
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.