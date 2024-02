En Alajuelense reaccionan ante el criterio de Gustavo Alfaro de que ve triste a Joel Campbell

En Alajuelense afirman que ven a Joel Campbell normal, sin alteraciones en su ánimo. (Marvin Caravaca)

Las declaraciones de Gustavo Alfaro, técnico de la Selección de Costa Rica, acerca de que percibió triste a Joel Campbell han dado mucho de qué hablar desde este jueves, tanto en aficionados como prensa.

Ante las declaraciones del seleccionador, buscamos la posición de Alajuelense al respecto y qué opinan de lo expresado sobre una de sus máximas estrellas.

El entrenador afirma que Joel le reconoció que se ha sentido triste, que este le dio unas razones y él las comprende, motivos que en el club afirman no conocer y quieren hablar con el jugador antes de emitir un criterio más a profundidad.

“Respetamos mucho la opinión del técnico (de Costa Rica), pero no conocemos los detalles de lo que habrán hablado. Eventualmente el cuerpo técnico y la gerencia deportiva (de Alajuelense) conversarán con Joel al respecto, pero de momento al no tener más detalles no vamos a emitir un criterio más allá de lo que te acabo de decir”, indicó Marco Vásquez, vocero erizo a La Teja.

Le consultamos a Vásquez sobre cómo ven ellos a Joel, tanto en los partidos como en los entrenamientos y si esa tristeza que Alfaro percibió, ellos han visto algo de eso.

“Nosotros trabajamos el día a día con Joel y con muchos jugadores, vemos su desempeño, trabajo, es difícil opinar sino tenemos una referencia sobre en qué se basa un criterio, pero a Joel lo vemos normal, es un líder ejemplar en la institución, no conocemos el detalle de por qué se dice eso. Es que si me dijeran o uno escuchara que dijo algo específico todavía uno tiene una referencia”, añadió.

Marco no profundizó si el asunto pasa por un tema físico, personal, de camerino o de equipo.