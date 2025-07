Equipos de primera división le habrían puesto esta condición a la Fedefútbol por caso de Guanacasteca

Los equipos de la primera división tienen una línea clara en conjunto con la Fedefútbol (Albert Marín)

La reunión que sostuvieron este miércoles miembros de la Federación Costarricense de Fútbol, con el Comité de Licencias y los presidentes de los equipos de la primera división dejó más conclusiones de las que se contaron originalmente.

La Teja pudo verificar por medio de tres fuentes que son cercanas a los clubes cuál fue la línea y una solicitud muy directa que habrían hecho los dirigentes de los equipos a los miembros de la Fedefútbol.

Los representantes acordaron acuerpar a la Fedefútbol para que el torneo arranque el jueves 24 de julio con los equipos que la otra semana tengan su licencia al día, si son diez, entonces serán diez y se seguirá el plan tal como se pactó. La Teja maneja que las licencias serían entregadas el próximo martes.

La idea es que todo fluya tal cual se acordó originalmente, pero si en un tiempo, el Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos (TRIACODE) del ICODER resolviera el fondo de los casos que presentaron ante ellos Guanacasteca y Santos con un fallo favorable a estos dos clubes con el campeonato ya iniciado, su consideración sería otra.

Si el TRIACODE diera una sentencia ante la medida cautelar que le dieron a la ADG y ordenaran meterlo en el torneo o a Santos, eso obligaría a cambiar el calendario o, incluso, reiniciar el campeonato con las nuevas normas, por lo que los equipos le pedirían a la Fedefútbol que asuma los costos económicos de los nuevos partidos.

Los clubes no estarían de acuerdo en tener que sacar de su bolsa recursos para la organización de los juegos por un fallo en el que el señalado sería la Fedefútbol, pues como nos afirmaron no quieren ser víctimas colaterales de un caso en el que ellos no tuvieron nada que ver.

Es decir, si se tuvieran que jugar cuatro o cinco jornadas más y el campeonato ya hubiera empezado, hacer esos partidos debería correr de plata de la Fedefútbol, que fue el que dio la línea de arrancar el campeonato.

La organización de un partido varía depende los equipos y su clasificación, las cuales son A, B o C. Los partidos clase A son los que se hacen entre los equipos grandes o con mayor afición, los B en los que hay uno de estos equipos y los C entre los no tradicionales.

En cualquiera de los casos, lo mínimo que cuesta organizar un partido son tres millones de colones y en juegos entre equipos grandes hasta puede duplicarse ese monto.