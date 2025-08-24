Erick Lonis explicó qué sucedió con Gilberto Martínez en Saprissa tras el despido de Paulo Wanchope

Gilberto Martinez tendrá nuevas funciones en el Saprissa (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Erick Lonis, cabeza del Consejo Deportivo del Saprissa, salió este sábado luego del partido ante Sporting a hablar sobre varios aspectos tras la salida de Paulo Wanchope de la dirección técnica y la llegada de Vladimir Quesada.

Uno de los temas por el que La Teja le consultó fue sobre la situación de Gilberto “Tuma” Martínez, quien estaba como asistente técnico de Chope y no había certeza si siguió o no en la institución.

“Con el Tuma, desde que yo conocí de la posibilidad que viniera a la institución, que no estaba aquí, siempre pensé que tenía que trabajar la parte defensiva, jugó 15 años en Italia, ha sido uno de los mejores defensores, tiene licencia A y es buenísimo trabajando la parte defensiva, entonces la idea era que tuviera ese trabajo específico con todos los equipos del Saprissa.

“Yo venía hablando con él para que asumiera esa posición a partir de enero, pero se dio este cambio y entonces aprovechamos para que él se mantega en un puesto que creo es el ideal para él, hay que verlo trabajar con la intensidad y pasión, el conocimiento sobre cómo perfilarse, cuando agrandar, cuando achicar, no regalarse, sobre dar la pierna débil, factores y detalles que al futbolista nuestro le faltan, entonces se mantendrá”, contó.

El Tuma ha dirigido a equipos como Grecia y Barrio México, a Saprissa entró como asistente, pero el plan con él era más ambicioso por lo que seguirá en la institución.