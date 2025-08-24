Torneo Nacional

Erick Lonis explicó qué sucedió con Gilberto Martínez en Saprissa tras el despido de Paulo Wanchope

Erick Lonis contó qué sucedió con Gilberto Martínez, del que muchos se preguntan su estatus en el Saprissa

Por Sergio Alvarado y Joseph Fonseca Cabalceta
Gilberto Martinez en Saprissa
Gilberto Martinez tendrá nuevas funciones en el Saprissa (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Erick Lonis, cabeza del Consejo Deportivo del Saprissa, salió este sábado luego del partido ante Sporting a hablar sobre varios aspectos tras la salida de Paulo Wanchope de la dirección técnica y la llegada de Vladimir Quesada.

Uno de los temas por el que La Teja le consultó fue sobre la situación de Gilberto “Tuma” Martínez, quien estaba como asistente técnico de Chope y no había certeza si siguió o no en la institución.

“Con el Tuma, desde que yo conocí de la posibilidad que viniera a la institución, que no estaba aquí, siempre pensé que tenía que trabajar la parte defensiva, jugó 15 años en Italia, ha sido uno de los mejores defensores, tiene licencia A y es buenísimo trabajando la parte defensiva, entonces la idea era que tuviera ese trabajo específico con todos los equipos del Saprissa.

“Yo venía hablando con él para que asumiera esa posición a partir de enero, pero se dio este cambio y entonces aprovechamos para que él se mantega en un puesto que creo es el ideal para él, hay que verlo trabajar con la intensidad y pasión, el conocimiento sobre cómo perfilarse, cuando agrandar, cuando achicar, no regalarse, sobre dar la pierna débil, factores y detalles que al futbolista nuestro le faltan, entonces se mantendrá”, contó.

El Tuma ha dirigido a equipos como Grecia y Barrio México, a Saprissa entró como asistente, pero el plan con él era más ambicioso por lo que seguirá en la institución.

