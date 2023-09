Erick Lonis le mandó un mensaje clarito a Josué Quesada

Erick Lonis de 1993 a inicios de los 2000 fue indiscutible en el arco de Saprissa. Fotografía: Archivo GN

Erick Lonis, exportero de Saprissa, metió la cuchara luego de las explosivas declaraciones del periodista Josué Quesada contra Alajuelense y Joel Campbell.

El excapitán escribió en sus redes sociales una amplia publicación indicando que en el Monstruo no necesitan recurrir a insultos de ninguna forma, ni menos motivarlas para poder conseguir algo.

El meta no menciona al comunicador, pero sí ataca su mensaje de que a Campbell había que ahogarlo en el clásico nacional con “Insultos futbolísticos”, que le silbaran y atacaran.

“Saprissa me enseñó muchísimas cosas, no solo para el fútbol sino para la vida. Me enseñó que los triunfos se construyen siendo mejores, con un estadio que impresiona, con una afición que intimida a cualquiera. Saprissa nos enseñó y nos sigue enseñando a ganar con nuestras fortalezas.

“No necesitamos insultar a nadie para ganar. Con los insultos no se gana. Se gana siendo los mejores jugadores, con nuestra afición, con nuestro estadio, con nuestros dirigentes y administrativos. Poniendo todo al servicio del equipo. Eso me enseñó Saprissa. Me enseñó poder y orgullo; pero con respeto por el rival, quien quiera que sea..

“Debemos seguir por el camino correcto, el que nos marcó don Beto Fernández y don Ricardo Saprissa. Nunca imaginaría a nuestros fundadores incitando al insulto, no necesitamos eso. Es momento de mantener nuestra fidelidad a nuestros valores. Ganamos jugando, siendo mejores, con mentalidad triunfadora. No nos desviemos nunca de lo que somos. Somos Saprissa”, comentó.