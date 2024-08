¿Es el Real Estelí el monstruo de Saprissa? Vladimir Quesada lo contesta

Saprissa hizo el reconocimiento de la cancha del estadio Independencia en Estelí este lunes. Foto: Prensa Saprissa

A Vladimir Quesada no pueden mencionarle el nombre del Real Estelí cuando ya le recuerdan que hace un año los eliminó de la Copa Centroamericana de manera sorpresiva.

Con este rival será el que se toparán de nuevo este martes a las 6 p.m en el torneo regional.

El golpe que Vla sufrió ante los pinoleros tal vez ha sido uno de los más dolorosos que ha pasado desde que dirige al Saprissa, uno de los pecados que le sacan en cara desde entonces.

Previo al regreso al estadio Independencia en Estelí, el antecedente de aquella derrota se la sacaron en repetidas ocasiones, tema del que tenía un discurso armado, diciendo que son partidos diferentes y no se estresa con lo que sucedió entonces ni lo pinta como una revancha.

“Nosotros somos Saprissa y no nos atascamos pensando en que hace un año perdimos acá; es otra historia y otro partido, y venimos con la misma mentalidad, e incluso con más ganas, de ganar el partido. Entendemos que vamos a enfrentar a un gran rival, que ha hecho las cosas muy bien, pero no vamos a especular. Si en algún momento tenemos que resguardarnos, será por el ímpetu del adversario o por estrategia”, comentó.

LEA MÁS: Gerente de Saprissa responde a los rumores sobre Johan Venegas

Quesada rechazó una vez más el discurso de pintar a Estelí como pobrecito o que es mucho para el Monstruo.

“- He sido reiterativo, no sé a cuál perspectiva se refiere. Quienes no se dan cuenta de lo que es el fútbol de Nicaragua, probablemente sean ustedes mismos (prensa) y los periodistas de nuestro país, y lo puedo decir porque lo he vivido a nivel de selecciones menores; lo que nos ha costado ganar en los últimos años a las representaciones de Nicaragua”.

“Las distancias se han acortado, como sucede en todo el mundo, y la opinión que tengo es la misma de hace un año. Vamos a enfrentar a un gran equipo, que representa a su liga de primera división, y en mí no ha cambiado nada; lo tenía bien entendido y hoy, con mucha más razón, lo tengo más que comprendido”, detalló.

Saprissa entrenó con todas sus figuras en la cancha del estadio Independencia en Estelí. Foto. Prensa Saprissa

A Vladimir le preguntaron si ha estudiado o analizado en video a los jugadores pinoleros y qué recordaba del plantel, pero todas sus respuestas acababan en la misma línea.

“Es importante la historia, pero ya está escrita y ahí quedó; no podemos hacer nada. Es como si yo, en nuestro torneo en Costa Rica, pensara cuántas veces perdimos contra Alajuelense y pronto tendremos un clásico, o cuántas veces les hemos ganado. No hay que vivir del pasado; la historia no se puede borrar, pero hay que superarla. Nosotros la superamos, y vemos los partidos de la liga de Nicaragua.

“En las últimas semanas vimos a Managua y al Estelí, analizamos sus individualidades, pero lo más importante es analizar el conjunto. La historia se escribirá en el terreno de juego y queremos hacer una nueva historia”, añadió.