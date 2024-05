Estadísticas dejan más que claro lo que ha sido el primer año de Joel Campbell en Alajuelense

El primer año de Joel Campbell en Alajuelense queda en deuda. (Rafael Pacheco Granados)

Hace un año, Alajuelense dio un fuerte bombazo al anunciar la contratación de Joel Campbell, fichaje que encendió la ilusión de muchos liguistas que era la pieza faltante para el título.

Pasó un año en el que los sueños y expectativas de muchos se han transformado en decepción al ver cómo el fichaje bomba se cebó y en los momentos importantes el hombre no apareció. La cosa llegó a tal punto que ha sido protagonista de diversos memes.

Al revisar los números de Joel Campbell desde que llegó al León da la impresión que ha “cumplido”, pues en un año calendario hizo 16 goles y puso siete asistencias en campeonato nacional y la Copa Centroamericana, cifras que lucen aceptables en el papel.

Cuando uno le mete la lupa a la estadística se encuentra algunos detalles, por ejemplo en seis partidos que disputó en segunda fase, semifinales del Apertura 2023 , semifinales y final del Clausura 2024, no apareció, no anotó ni puso asistencias, todos sus goles fueron durante la primera fase del torneo. También hay que tomar en cuenta que muchos de esos goles fueron de penal, en total seis, en ambos campeonatos.

Detalles como esos y el ver su rendimiento en partidos como la final de este domingo, adonde cualquiera que fue al estadio lo vio caminando casi todo el partido sin hacer siquiera un solo pique, tienen resfriados a muchos manudos con su versión rojinegra.

En las redes sociales de los erizos Campbell fue de los jugadores más señalados a quien entre otras cosas le señalan detalles como falta de ganas o que “siempre anda cansado”.

Joel Campbell fue protagonista de diversos memes tras la final ante el Saprissa.

Joel Campbell ha quedado debiendo

Dos periodistas que analizan día a día el fútbol nacional desde sus programas de radio y TV no dudan en decir que Joel ha quedado debiendo muchísimo para un jugador de sus expectativas.

José Pablo Alfaro, periodista de Multimedios Canal 8 y presentador del programa Fútbol Al Día tildó de mediocre lo hecho por la estrella manuda por la exigencia que debe tenérsele.

“Su estadística en fase regular es aceptable, no para alguien que sea figura pero con el argumento que con Carevic físicamente no estaba tan bien y que con Guima venía creciendo, lo que creo es que su rendimiento en fases finales más allá de lo que diga la estadística es pésimo, como se opaca, pierde, pareciera que no corre, hasta le siento falta de carácter, un rendimiento muy malo”, dijo.

Anthony Porras de Columbia Deportiva también considera que el primer año de Campbell no puede dársele una buena nota para un jugador de su trayectoria.

“A Joel lo medimos diferente porque talento y capacidad es mayor al promedio, su trayectoria dice que es distinto a lo normal y allí es adonde creo que ha quedado en deuda, debería de pasar más y tener más repercusión partidos decisivos, entiéndase instancias finales y llevar a su equipo a pelear el título. Su primer año deja un saldo negativo, tiene que dar más”, comentó.

El Apertura 2024 sin duda empezará con otros ojos para Joel, la luna de miel con la afición terminó y esta le exigirá que ya su rendimiento empiece a ser acorde a su nombre.