Estas son las características del delantero que busca Saprissa ¿Para cuando estaría listo?

Erick Lonis explicó las características del delantero que buscan en Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

Saprissa acudirá al mercado para suplir la baja del panameño Newton Williams, quien podría estar de baja entre siete y nueve meses, tras la lesión de ligamento cruzado que sufrió el martes en el encuentro ante el Cartaginés.

Erick Lonis, director del Comité Deportivo de Saprissa, comentó que es una tarea que emprenderán para tener al refuerzo cuanto antes, máximo para la próxima semana.

LEA MÁS: Saprissa confirma la grave lesión de Newton Williams y revela si buscará fichar a otro jugador

En el Monstruo explicaron las condiciones sobre su nuevo refuerzo, el cual podría ser nacional o extranjero, pero apegado a un análisis deportivo y presupuestario, explicó la cabeza del área deportiva.

Además, buscarán que sea un jugador con condiciones similares a las de Williams, un goleador, un delantero potente, fuerte y rápido.

LEA MÁS: Saprissa también perderá a su otro refuerzo panameño por varias semanas

“Nos hemos enfocado en los jugadores que nosotros ya habíamos analizado con posibilidades de venir al club, con condiciones parecidas, un jugador potente, rápido, goleador, esa es la característica que buscamos”, expresó.

Lonis explicó que ellos no quieren contratar con urgencia o la precisa, y por eso es que tenían ya vistos futbolistas en caso de alguna situación o para más adelante.

LEA MÁS: Saprissa destapa la verdad detrás del fichaje de Newton Williams y el no a Aarón Salazar, ¿hubo pruebas médicas?

“Ya nosotros teníamos monitoreados un par de jugadores, no quisiera adelantar mucho hasta no finiquitar, porque usted sabe que los futbolistas en el momento que se menciona que pueden venir acá, suben de precio y no queremos enfrentarnos a eso.

“Una de las cosas que nosotros nos habíamos propuesto y, en lo personal, lo hice, era no tener que contratar con urgencia, y ya estamos viendo una lista de jugadores que en los próximos meses tienen la posibilidad de venir. Un par de ellos les habíamos dado seguimiento para el próximo año; es posible que se adelante con uno de ellos, y en el corto plazo lo vamos a saber”, comentó.