Experto en derecho deportivo explica por qué alegatos del León se caerían muy fácil en el TAS

En Grupo Pachuca aseguran que el reglamento del Mundial de clubes no puede ser retroactivo para sacarlos por Multipropiedad.

Alajuelense y el León de México se verán las caras el 23 de abril en Madrid, España, en la audiencia que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dará a los clubes para determinar cuál de los dos tiene la razón en los alegatos sobre el equipo merecedor de ir al Mundial de Clubes.

Los manudos señalaron a los esmeraldas de romper la regla de la multipropiedad, motivo por el que FIFA los sacó del torneo, mientras que los aztecas afirman que esa norma no debería aplicárseles porque cuando clasificaron, en el 2023, aún no estaba el reglamento del certamen.

Adolfo Hernández, experto en derecho deportivo, reglamentos y agente oficial FIFA, escribió un artículo al respecto en sus redes sociales en el que dice que el argumento de los mexicanos es débil. La Teja habló con él y nos explicó el porqué.

“Vamos a ver, hay dos puntos de vista en relación. Uno es que la multipropiedad no es nueva, es un tema de normas de integridad de FIFA de toda competición que viene desde hace mucho tiempo, no algo aplicado solo para este Mundial de Clubes y la segunda es que estamos hablando de una normativa vigente para un torneo a futuro que constituye un requisito de elegibilidad del club como tal.

“La normativa que está vigente tácitamente fue aceptada por el club León al aceptar participar en el Mundial de Clubes, lo que debilita mucho la posición del club o esa posición jurídica en cuanto a la retroactividad de las leyes, no es una posición tan fuerte desde mi punto de vista”, comentó.

Para Hernández no era necesario de parte de la FIFA que saliera un reglamento que dijera que la multipropiedad es ilegal, cuando este organismo ya hace rato lo había establecido públicamente, es una normativa de vieja data.

“Sencillamente es que el reglamento no se había redactado, no es que se impuso una regla para sacar a alguien a última hora, a un competidor específico, o que se sabía que solo aplicaba a tal y por eso lo están sacando, que eso sí no sería correcto desde el punto de vista legal. Combatir la multipropiedad es un principio de FIFA desde hace mucho tiempo”.

El abogado nos dijo de manera directa que sí ese es el argumento que el León va a llevar al TAS, no le ve mucho futuro, pues lo siente muy débil, lo que en contraste daría muchos puntos a Alajuelense y su posición,

“Alajuelense es el que ha llevado la batuta y podría llevar entonces hasta cierto punto, cierta ventaja, sin embargo el reglamento le da una discrecionalidad a la FIFA para decidir, pues no es claro en cuanto a quién sustituye a quién en caso de que pasara algo así.

“Sí te puedo decir que de conformidad a lo que indica el reglamento, de la lectura que uno hace, uno puede decir que no podría ir ningún club estadounidense o mexicano porque ya están con los cupos llenos por país, entonces ahí nos iríamos a las reglas de a quién les corresponde y uno diría que es Liga Deportiva Alajuelense. Sí es un tema discrecional de FIFA, pero yo siento que Alajuela sí tiene buenos chances de asumir ese puesto en el Mundial”.

