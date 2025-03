León Weinstok lanzó filazo a la FIFA que retumbó a nivel internacional

El directivo de Liga Deportiva Alajuelense, León Weinstok, considera que debe haber cambios radicales en la Unión Femenina de Fútbol. (Fanny Tayver Marín)

León Weinstok, abogado y directivo de Alajuelense, ha estado en la mira de muchos a nivel internacional al ser el vocero rojinegro por el reclamo que metieron ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) buscando un lugar en el Mundial de Clubes.

El manudo ha dado entrevistas a medios en muchos países como México, Estados Unidos, España, Argentina y otras naciones que lo buscan para conocer la historia detrás de la guerra de los rojinegros con la FIFA.

Este martes en una entrevista con el programa Enfocados de ESPN, el erizo tiró una respuesta que picó mucho y retumbó en muchos rincones tras asegurar que el Mundial de Clubes es una competencia seria y oficial y no un torneo del club de amigos de la FIFA.

Weinstok tiró esa chinita cuando le consultaron si a nivel mediático y de negocio es más atractivo meter a equipos como América de México, Barcelona de España o al Al-Nassr de Arabia Saudita, en el que juega el portugués Cristiano Ronaldo.

En La Teja hablamos con Weinstok para hablar de esa inquietud, pues a pesar de lo que crea mucha gente, el citerio para decidir al reemplazo de León, si al final queda fuera del Mundial por la regla de la multipropiedad, debería ser el reglamento.

“Una cosa son los torneos de caracter amistoso que se hacen en pretemporada, muchas veces en Estados Unidos o en otros lugares que van equipos muy mediáticos en los que no hay reglas de elegibilidad y que pueden llevar a los equipos que gusten; sin embargo, cuando un torneo es de carácter oficial por parte de FIFA como un mundial, hay criterios de clasificación, claros y estrictos que se tienen que cumplir, es lo que dota a la competición de credibilidad y transparencia, que permite que confiemos en el sistema que administra el fútbol.

“Si permitimos que se metan otro tipo de criterios, entonces ya no aplica la oficilidad que tiene este torneo, entonces en este caso se tiene que tomar en cuenta lo que dice el reglamento y no tomar en cuenta ningún otro tipo de factores. Esto no se puede tratar como un torneo de amigos y meter al que vende más entradas o da más audiencia solo por eso, sino al que al reglamento señala que debe ir”, comentó.

León Weinstok tiró en ESPN una frase que picó y dio de qué hablar. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Para Weinstok el caso de Alajuelene es sólido si se basan en lo reglamentario, criterio que expertos y periodistas a nivel internacional han dicho, como el periodista mexicano José Ramón Fernández, quien aseguró en otro programa de ESPN que la multipropiedad no se puede imponer y que Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, se equivoca al defender que sino va León tiene que ser cualquier otro mexicano.

“Este es un mundial de clubes, no de selecciones, no hay plazas de países, esas las tiene cada equipo y se descalifica al León, ya se pierde esa plaza y es donde se debe seguir las reglas para sustituir a ese equipo, además que está el máximo de equipo por país y México no lo podía superar, porque no podría tener a tres equipos que hayan ganado la Concachampions, dado que el León estaría descalificado”, explicó.