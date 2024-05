Famoso exárbitro mexicano destaca una acción que le parece sospechosa en favor del Real Madrid

El gol anulado al Bayern Munich ante el Real Madrid ha generado mucha polémica.

El gol anulado al Bayern Múnich en el tiempo de reposición en el partido de este miércoles ante el Real Madrid ha generado muchísima polémica por la decisión del árbitro polaco Szymon Marciniak.

A los 13 minutos de compensación al neerlandés Matthijs de Ligt le anulan un tanto con el que el cuadro bávaro hubiera empatado a dos el marcador y hubiera mandado el partido a tiempos extras.

El conceso mayoritario es que Marciniak se equivocó, no solo porque no había posición prohibida en la jugada, sino porque marcó la falta antes del rebote, lo que frenó la jugada e imposibilitó que el VAR entrara en escena, como lo hizo en el segundo tanto del Real Madrid.

Para Marco Antonio Rodríguez, famoso árbitro mexicano retirado y que ahora trabaja como analista, el réferi comete varios errores en la jugada y hay hasta una actitud de su parte que lo hace desconfiar del porqué de su decisión.

“Debió contar el gol del @FCBayern el tema fue el procedimiento roto, debieron dejar correr el gol y esperar al VAR. Uno está en fuera de juego y el otro no.

“Debieron mostrar los vectores (la jugada en 3D para mostrar la posición prohibida) pero el árbitro silbó antes e inhabilitó la intervención del VAR. No me gustó que no manifestaran trasparencia y existió una urgencia por reanudar el partido. No es la primera vez que jugadas divididas son a favor de Real Madrid en #ChampionLeague”, destacó el famoso ChiquiMarco, como le apodan en su país.

pic.twitter.com/XkeXLNuxZ9

Ufff #ChiquiVAR se manchó la victoria del @realmadrid .



Debió contar el gol del @FCBayern el tema fue el procedimiento roto, debieron dejar el gol y esperar al VAR.



Uno está en fuera de juego y el otro no.



Debieron mostrar los vectores pero el árbitro… — Arbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) May 8, 2024

En España también consideran que hubo un error por parte del silbatero.

“Gol mal anulado al Bayern. De Ligt está en fuera de juego, pero no participa, el balón llega a Mazraoui que juega atrás, lo recoge Muller y juega para De Ligt ya habilitado. Marciniak pitó antes y el VAR no pudo entrar”, señaló el analista Pavel Fernández en el programa ‘Marcador Europeo’ de Radio MARCA.

Ante los cuestionamientos, el propio De Ligt habló de la acción, lo que considera una vergüenza al cuestionarse porqué a ellos les frenan la jugada y la del segundo gol del Madrid no lo hicieron.

“Creo que todos sabemos las reglas, si no está claro el fuera de juego tienes que dejar jugar. Ha sido una vergüenza, con el gol de Joselu es fuera de juego y deja seguir jugando, ¿por qué no con nosotros? Es fácil hablar del árbitro, pero lo han merecido”, dijo tras la mejenga.