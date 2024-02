Futbolista del Cartaginés reveló cómo una bacteria puso en aprietos su carrera futbolística

Diego González anotó en la jornada cuatro ante Grecia (Rafael Pacheco Granados)

Hoy por hoy el mexicano Diego González es una de las fichas más importantes del Cartaginés, desde que quedó habilitado para jugar luego de la fecha dos del Clausura 2024, es inamovible en la defensa brumosa e incluso lleva a un golazo ante el Municipal Grecia.

El lateral fue la única contratación de los blanquiazules para este semestre, jugador que desde el año pasado ya tenían en la mira para traérselo y fue una enfermedad que contrajo en Guatemala lo que impidió que se diera entonces.

A Diego no le dio cualquier resfriado, sino que lo atacó una bacteria que lo tuvo hospitalizado diez días y luego tres meses y medio sin poder jugar, momentos duros en los que tuvo que hacer un alto en su carrera.

“El torneo pasado estuve en Xelajú, me dio una enfermedad, estuve hospitalizado, fuera tres meses sin jugar. Cartaginés había tenido contacto desde el torneo pasado pero por circunstancias el tema no se dio y ahora por dicha este torneo sí se dio”

“Estoy agradecido con la directiva, con Cartaginés, con la afición por darme la confianza, estuve tres meses sin jugar y a pesar de eso confiaron en mí por lo que quiero demostrar dentro de la cancha, me voy a romper la madre todos los días por esta institución”, dijo.

Estuve hospitalizado diez días en Xelajú por una bacteria en la sangre, tuve hepatitis A, perdí seis kilos, el hígado lo tenía muy mal, — Diego González

En el hospital en Guate no lo pasó bien, por eso, luego de ese trago amargo es que ve su carrera como una segunda oportunidad.

“Estuve hospitalizado diez días en Xelajú por una bacteria en la sangre, tuve hepatitis A, perdí seis kilos, el hígado lo tenía muy mal, todo eso me tuvo prácticamente fuera como tres meses y medio”

“Gracias a Dios me pude recuperar, cada día me estoy poniendo mejor, obviamente aún no estoy en mi 100% por todo lo que pasé, pero bueno, ahí voy”, explicó ante la pregunta de La Teja sobre su situación.

El partido de este domingo será especial para el defensor, jugará ante el equipo que lo trajo e hizo conocido en el fútbol nacional como lo es Herediano, con quien militó entre el 2019 y el 2020 y luego de junio del 2021 a junio del 2023.

En el Team se hizo conocido por jugar como lateral izquierdo sin embargo con los brumosos lo están explotando en otros puestos.

“Ahora me está tocando hacer otras funciones que no hacía, me está tocando jugar un poco de central por izquierda, me toca un poco volantear, hacer un poco de todo, pero yo tengo la mayor disposición y día a día estoy aprendiendo de esos movimientos tácticos que el profe me pide, pero me siento muy bien explorando esas áreas”, comentó.

González está demostrando con fútbol y esfuerzo que su contratación fue todo un acierto blanquiazul, que valió la espera en su caso.