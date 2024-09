Gabriela Guillén lanzó un duro dato para los que culpan a Alajuelense de la crisis del fútbol femenino

Gabriela Guillén no se anduvo por las ramas para señalar lo que considera está mal en el fútbol femenino. (Albert Marín)

Gabriela Guillén se sumó a la discusión que se armó por la crisis que vive el fútbol femenino en Costa Rica y señaló a los que culpan a Alajuelense de “inflar” el mercado y complicarles la competencia a otros clubes.

Para la exjugadora del cuadro rojinegro se están diciendo cosas que no son ciertas y más bien hay que señalar y responsabilizar a la dirigencia que no ha sabido conducirse.

Antes de dejar el León, Guillén incluso trabajaba en su departamento de mercadeo, en el que conseguían patrocinios en muchos casos exclusivos para ellas.

“Me entristece demasiado leer y ver lo que está pasando con la liga femenina de CR. ¡Soy fiel testigo de que el mercadeo da frutos cuando se le pone empeño y se da el enfoque adecuado, hay marcas interesadas en invertir y apoyar!”.

“¿Si saben que LDA NO tiene la planilla más cara del fútbol nacional? Que un equipo de condiciones mínimas para trabajar: instalaciones, alimentación, etc., no significa que esté inflando salarios amigos… y el problema a mi parecer viene desde la propia organización desde hace años.

“No creo que en la historia se hayan auditado los recursos que entraban a Uniffut e hiciera un plan a largo plazo para el desarrollo de la liga femenina”, tiró.

Gaby afirma que hay muchas puertas y vías que se pueden accionar para levantar al fútbol femenino.