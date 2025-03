Guillermo Villalobos demostró un gran corazón al dedicar título de copa a un excompañero aún muy recordado

Guillermo Villalobos dedicó a Kevin Cabezas parte del título manudo en el Torneo de Copa. (Prensa Alajuelense)

Guillermo Villalobos, defensor de Alajuelense, demostró ser dueño de un corazón solidario al recordar, durante la celebración del torneo de Copa, a un excompañero que considera también merece parte del crédito por el título.

En charla con La Teja, Memo dedicó el cetro, además de a su familia y abuelito en el cielo, a Kevin Cabezas, quien arrancó la copa con los rojinegros, y en el debut del certamen ante Escorpiones, en setiembre, se quebró la tibia y el peroné.

La grave lesión perjudicó mucho al volante para poder permanecer en el cuadro manudo y, una vez que se recuperó a finales de febrero, los erizos negociaron con él su salida y se marchó a la AD Sarchí, en la segunda división.

“¿Qué sensación le genera ganar un nuevo título, tomando en cuenta todo el recorrido que ha tenido en esta institución?”, fue la consulta inicial que le hicimos, la que aprovechó para recordar a su compa.

“Antes que todo, quisiera dedicarle este triunfo a nuestro compañero Kevin Cabezas, que al final de cuentas participó en el torneo con nosotros; lastimosamente, sufrió esa lesión tan fea que todos vivimos, que nos afectó a todos, por lo que también se merece este reconocimiento”, comentó.

El defensor fue más allá al afirmar que ojalá le envíen una medalla de campeón, pues a su criterio también se la merece, una muestra que, a pesar de las circunstancias en el camerino manudo, aún se le recuerda, pues no fue el único que lo trajo a colación en medio de la celebración,

“Todos los títulos que he ganado son para mi familia y mi abuelo que está en el cielo. Tengo el nombre de él y lo intento representar de lo mejor; él siempre tuvo el sueño que yo estuviera acá en la Liga; lastimosamente, no lo vio acá, pero lo hace desde el cielo y a mis papás que me han apoyado incondicionalmente, y también son muy manudos”, agregó Memo sobre sus otros dedicados.