Gustavo Alfaro dejó claro a quién le dará el marco de la Selección de Costa Rica tras salida de Keylor Navas

Patrick Sequeira goza de la confianza de Gustavo Alfaro en el marco de Costa Rica. (John Duran)

Keylor Navas ya es pasado en la Selección de Costa Rica, por lo que el seleccionador Gustavo Alfaro debe decidir a quién darle el marco y este sábado dejó claro en quién depositó su confianza.

El argentino le ha dado su respaldo a Patrick Sequeira, el arquero de 25 años del Ibiza, en la tercera división de España, quien fue titular en los partidos ante Uruguay y San Cristóbal y Nieves.

“Me gusta darle continuidad al portero, pero esto no quita que el día de mañana se pueda dar un cambio. Patrick viene jugando bien y pasa por un buen momento. Trato de conformar sociedades y si en defensa puedo mantener a todos, mejor”, comentó este sábado el Lechuga en conferencia.

Ante los charrúas y los caribeños, el meta se fue con la valla invicta, situación que espera repetir este domingo en la visita ante la débil Granada.

Sequeira tiene apenas cuatro juegos con la Sele; antes jugó en los partidos amistosos que se realizaron en setiembre del 2022 ante Corea del Sur, en el que apenas entró seis minutos y 45 minutos en el choque ante Uzbekistán.

Para el futbolista, llegar a la Tricolor es un premio a su trabajo, en el cual nunca ha claudicado, a pesar que no lo conozca mucha gente por realizar, prácticamente, toda su carrera en el extranjero.

“Siempre es importante jugar, pero lo más importantes es ayudar al equipo y seguir trabajando para que las cosas se sigan dando igual. Juegue o no, siempre he tenido confianza, pero sí que es verdad que uno toma más ritmo y es superimportante jugar con la Selección, pues me pone muy contento”, dijo.

Patrick Sequeira sobre el ser titular con la Selección de Costa Rica

La gran oportunidad para Patrick Sequeira en Costa Rica

Patrick Sequeira contó que aprendió mucho al lado de Keylor Navas para formarse como portero. Foto: Twitter

Estos partidos son la oportunidad perfecta para que quienes aún no están muy familiarizados con Patrick vean sus condiciones y el porqué confían en él para darle el arco tricolor.

Para muchos, Sequeira ha sido un privilegiado, fue tercer portero en Catar 2022 y aunque sus partidos en España por acá no se ven, siempre ha estado en el radar de la Fedefútbol.

“Yo siempre trabajo para el equipo y ahí es donde se van dando las cosas. Al final lo importante es que uno se verá reflejado en ese trabajo. La verdad sí he sido muy privilegiado, agradecido con Dios, también sé que he trabajado por todo esto y que nada me lo han regalado. Estoy muy contento por como se están dando las cosas”, opinó el guardameta.

La Copa América que se avecina, donde Costa Rica jugará ante Brasil, Colombia y Paraguay, puede ser la prueba de fuego para el mucho ante un gran escenario y rivales bien pintados.