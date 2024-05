Héctor Altamirano deja en duda su futuro con el Herediano

Héctor Altamirano, debido a la expulsión la fecha anterior, vio el juego del Herediano desde la gradería. Foto: Jorge Navarro.

Héctor “Pity” Altamirano, técnico del Club Sport Herediano, tras el lanzamiento de los penales ante Alajuelense que los dejó fuera de la final, se mostró sereno, pero sin dar señales sobre su futuro con el Team.

Se tomó unos minutos para agradecer a sus jugadores y pedir disculpas a los rojiamarillos por el desenlace del juego.

“En lo personal estoy avergonzado con la afición, teníamos la ilusión igual que ellos, les ofrecemos una disculpa, sé que no cambia absolutamente nada. Me siento orgulloso de los muchachos, lo intentaron, al final no pudimos conseguir lo que todos estábamos buscando”, comentó.

Pity llegó al club por un contrato de seis meses y este juego sería clave para definir su extensión, pero ahora que quedaron fuera, no reveló qué pasará con su futuro.

“En lo personal estoy tranquilo, el fútbol es así, estoy agradecido con la junta directiva, con muchas ganas de seguir mostrando lo que puedo hacer como entrenador”, recalcó.