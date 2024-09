Henry Bejarano reveló lo que Alexandre Guimaraes le dijo cuando lo expulsó en pleito del Cartaginés

Henry Bejarano recuerda muy bien el polémico episodio entre Alajuelense y Cartaginés hace 21 años. (Jose Cordero)

Henry Bejarano recuerda perfectamente, como si se tratara de ayer, el polémico episodio que protagonizó el 17 de setiembre del 2003 cuando expulsó a cinco jugadores del Cartaginés y a su técnico Alexandre Guimaraes en un partido ante Alajuelense.

Las imágenes quedaron para la historia, cuando el réferi de apenas 20 años en ese momento hasta terminó en el suelo por un empujón, luego de un pleito que inició por expulsar al brumoso Pablo Salazar por una fuerte falta contra Steven Bryce. Al final echó a cinco blanquiazules y al DT.

Al mostrarle la roja al defensor se le vino todo el banquillo brumoso encima a reclamarle de manera muy fuerte por lo que el silbatero empezó a disparar rojas por las faltas de respeto y ahí hasta Guima se le fue encima a decirle de todo según recordó en entrevista con La Teja.

“Guimaraes me quería pegar y me decía, ‘yo me encargo que tu carrera se acabe hoy mismo’, ¿No sabés quién soy yo?, ¿No sabés con quién estás tratando? El técnico de la Selección’. Yo le respondí que nada de eso me importaba y que también estaba expulsado”

Bejarano lamenta haber tenido que pasar por una experiencia así que describe como muy triste para el fútbol y que en parte se dio por la gran presión que vivían en ese momento en el cuadro blanquiazul.

“Cartago vivía una situación muy complicada, estaba último en la tabla, casi para irse a segunda división, el cuarteto era Henry Bejarano, Gerardo Lobo, Osvaldo Luna y el cuarto árbitro era Gerardo Ramírez Mata”

“La jugada nace de un tiro de esquina a favor del Cartaginés, lo hacen, Alajuela rechaza y tras eso, Bryce la recoge y se fue, solo habían dos defensores y el penúltimo era Pablo Salazar. Recuerdo que en lo que Bryce adelanta la bola, viene Pablo con todo y lo atropella. Yo a él lo expulsé por juego brusco grave”.

Las rojas fueron cayendo para los jugadores del Cartaginés

Bejarano continuó su relato contando como fue disparando una a una las rojas.

“En eso se hizo un burumbúm, en Cartago estaban molestos con la expulsión y todo, viene Arnold Cruz me dice un montón de cosas y hasta me empuja, entonces le pego la roja también. Todo ese problema se arma porque mis compañeros se metieron tarde a la cancha, eso no hubiera ocurrido si ellos se meten de una a apadrinarme. Lo hicieron ya hasta que me vieron en el suelo”

“Vino Sandro Alfaro y me empujó, Roy Myers me insultó y me dio un golpe en el estómago, yo veo la mano de él y por eso lo expulso. Yo me caigo no por el empujón de Sandro, sino porque tropiezo con la pierna de Wardy Alfaro (que jugaba en este entonces en Cartago) fue una noche no grata”, destacó.

Aunque terminó siendo un mal trago por la imagen en el campo, Henry nos dijo que es la experiencia que, aun siendo muy joven, detona el resto de su carrera como árbitro y desde ese día lo marcó.

“Es la acción que más me marcó en mi carrera como árbitro, el momento que me puso en otra imagen ante muchos, Es algo que no tuvo que haber pasado nunca, pero también me valió tener respeto hacia los demás equipos, jugadores, lo sentí a la siguiente jornada, estaba pitando Puntarenas- Santa Bárbara y los jugadores ni me hablaban, pitaba algo y ahí acababa, aquello mandó además un mensaje”, dijo.

📽️ Del Recuerdo: Un día como hoy, 17 de septiembre de 2003.#Alajuelense vs #Cartaginés



Henry Bejarano expulsó a los brumosos Pablo Salazar, Rodolfo Arnáez, Roy Myers, Sandro Alfaro y Arnold Cruz y al DT Alexandre Guimaraes. El partido acabó al 34'. La UNAFUT lo dio luego 3-0. pic.twitter.com/mwONuct5G4 — Alex Gaitán (@AlexGaitanCR) September 17, 2024

El partido terminó al minuto 36 porque los visitantes se quedaron sin jugadores para poder continuar y le dieron el triunfo a Alajuelense por 3-0. Al momento de la suspensión iban 1-1 con tantos de Claudio Ciccia y de Steven Bryce.

Tras el tanto manudo, Rodolfo Arnáez, del Cartaginés, quien ya tenía tarjeta amarilla, tomó la pecosa con sus manos de manera intencional para ganarse la segunda y ser expulsado, con lo que el partido hasta allí llegó.

“Como la Unafut dio 3-0 para Alajuela, el gol de Ciccia se lo quitaron y por ese gol no empató a Errol Daniels para el récord de máximo artillero en un campeonato, hasta eso terminó pesando”, recordó.

En el 2008, la Unafut determinó que el récord de Daniels fue de 41 goles, los mismos que hizo Ciccia esa vez, por lo que anular el gol se hizo más grave, con ese hubiera sido el dueño del récord.