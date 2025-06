Henry Bejarano vivió un duro momento personal y el arbitraje le dio un salvavidas

Henry Bejarano aparece de lunes a viernes en el programa Tercer Tiempo, de Canal Opa, junto a Diego País y Rodolfo Masís (Cortesía/Cortesía)

Henry Bejarano se ha vuelvo una de las caras más habituales en los medios deportivos costarricenses, al tomar un lugar que había quedado vacante tras el retiro y fallecimiento de un ícono del arbitraje nacional como lo fue Ramón Luis Méndez.

Henry dio un paso adelante y como analista arbitral ha laborado en cuatro medios, en tres de ellos lo hace actualmente: La Teja, Canal Opa y Grupo Extra, además, estuvo por año y tres meses en Deportes Repretel.

Actualmente, los medios le dieron un buen salvavidas pues hace un mes vivió un duro momento al ser despedido de la empresa Pozuelo, en la cual laboró por 25 años, lastimosamente en un recorte de personal se fue en la colada.

Bejarano toda la vida ha sido un pulseador, antes entrar a la Pozuelo, fue chofer, en el Poder Judicial, del exmagistrado Carlos Arguedas, y ahora con los medios le está sacando el jugo a un faceta a la que le ha tomado mucho el gusto, algo que le ayudó a pasar el mal trago vivido.

“Yo siempre he dicho que Dios cierra una puerta, pero abre otras y eso es así, en la Pozuelo estuve 25 años, no me despidieron por nada, sino por reorganización de personal, han estado despidiendo a mucha gente, pero sí fue un tiempo grande.

“Gracias a Dios tengo otras entradas, un negocio familiar y he invertido mi dinero en algunas inversiones que no me puedo quejar. Los medios se han ido convirtiendo en mi rutina diaria, paso un poco más ocupado de lo que hacía en la Pozuelo, por eso digo que Dios cierra una puerta, pero abre otra, por lo que agradezco a La Teja, Canal Opa, La Extra y Repretel por confiar en mí, además estoy confiado que vendrán cosas mejores”, contó.

Henry Bejarano trabajó por 25 años en la Pozuelo.

La trayectoria como réferi lo ayudo a poder dar el paso y que tantos medios lo busquen.

“Me retiré hace tres años del arbitraje, en el que estuve por 26 años en la primera división y 15 como internacional, me ha servido para tener este contacto y laborar tanto en medios escritos, radiales y televisivos como analista arbitral.

“En este momento los dos analistas que más aparecemos, al menos en televisión, somos Pedro Navarro (en Teletica) y este servidor, es un plaza que he ha ayudado mucho y hoy es importante, pero no solo por salir, sino estar actualizado con las reglas de juego, en el arbitraje moderno y en el fútbol moderno también”, destacó.

Entrar a un mundo como el de la TV, en el que sale de lunes a viernes en el programa Tercer Tiempo en Canal Opa y aparecer en las transmisiones deportivas en Repretel, lo hizo tener más presencia con el público que ahora puede verlo, además de leerlo como lo venía haciendo en La Teja.

“A mí nunca me han dado miedo las cámaras y me dicen que me desenvuelvo bien. En Repretel aprendí mucho, veía a señores como Hernán Morales, Everardo Herrera, a Pablo Guzmán, a los compañeros, cómo se desenvolvían en las cámaras y me dije que tenía que aprender a hacer eso”.

La gente, cuando se lo encuentra en la calle, ya le pregunta sobre las jugadas más polémicas o le dice que vio su opinión en algún medio y si está o no de acuerdo.

“Con la gente gracias a Dios siempre he tenido una muy buena relación, a mí me ven en la calle y me saludan, me saco fotos y de todo. Sobre la imagen de árbitro mía, gracias a Dios, muchos me decían que les gustaba lo que hacía, otros no, pero es normal.

“Ahora que te ven más en TV o ven tu nombre en un periódico, la gente cree en uno, al menos este servidor está muy actualizado siempre. Tengo instructores que me dicen y explican las modificaciones de la regla, cuando no entiendo algo, por ejemplo, le pregunto a Patricia Miranda, una de las mejores instructoras de Costa Rica y Concacaf. Para hablar ante los medios tienes que estar actualizado, no podés venderle humo a la gente porque se da cuenta, ellos conocen”.

Henry Bejarano tiene tres años retirado del arbitraje y ahora dedica una buena parte de su tiempo como analista arbitral

De esta faceta de analista, Henry reconoce que aprendió muchísimo de Ramón, con quien hablaba mucho no solo de jugadas, sino del oficio en sí, en el cual Méndez fue todo un pionero.

“Con Ramón, que en paz descanse, me llevaba muy bien, a pesar que me criticaba muy duro cuando era árbitro, pero ya después cuando me pasé a su lado, conversábamos del arbitraje y otras cosas con mi querido Ramón, que Dios lo tenga gozando el reino, es cierto, él fue el pionero, el que abrió el trillo, también un poquito Berny Ulloa, pero se alejó luego.

“La influencia de Ramón en lo que hacemos como analistas es grande, a pesar que a veces no estábamos de acuerdo en alguna jugada, porque él era de regla, regla y no conceptos, era un cariño y respeto mutuo”, finalizó.