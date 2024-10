Hijo de exgerente deportivo de Alajuelense sorprende al aparecer en el fútbol nacional

David Solana será el director de Ciencias del Deporte del Sporting FC. Foto: Sporting FC

Sporting FC sorprendió este miércoles al anunciar la contratación del español David Solana como su nuevo director de Ciencias del Deporte, cargo que lanzó la institución.

Pero lo llamativo de la llegada es que su apellido es conocido en el fútbol costarricense, pues se trata de un hijo de Antonio Solana, exgerente deportivo de Alajuelense, quien dejó el cargo en mayo del 2023.

LEA MÁS: Terremoto en Alajuelense: Renuncia el gerente deportivo

El nombre del español tal vez no es recordado por muchos dado que estuvo solo ocho meses en el cuadro rojinegro, pero en su paso por el León, en algunas oportunidades, mencionó que tenía un hijo que también estaba en el mundo del fútbol.

“David es un profesional en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Solana será responsable de las áreas de preparación física, nutrición y servicios médicos del club. David Solana, de nacionalidad española, cuenta con 10 años de experiencia profesional en clubes de España e Inglaterra, incluyendo el Sevilla FC, UD Ibiza, CD Utrera y AFC Wimbledon”, destacaron los albinegros en su sitio web.

Antonio Solana estuvo ocho meses como gerente deportivo de Alajuelense. (Jose Cordero)

LEA MÁS: El reto de nuevo gerente de Alajuelense: fichajes que llenen el ojo y le den los resultados que afición exige ya

En estos clubes, Solana estuvo como preparador físico del primer equipo, director de academia, preparador físico y readaptador, así como entrenador de divisiones menores detallaron.

“En primer lugar, asumí este reto porque identifiqué que Sporting es un proyecto muy serio. Por otra parte, la cultura y el entorno de Costa Rica me llamaron la atención. Pero lo que más me motiva es que en mi rol hay mucho margen de mejora en el club. Vengo para aportar de acuerdo con la variada experiencia que he tenido tanto en equipos profesionales como en el fútbol base”, comentó en declaraciones dadas a la institución.