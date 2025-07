Idea de Guanacasteca de aplazar torneo metería en problemas a cuatro equipos

Equipos como Alajuelense quedarían con un calendario muy saturado si el inicio del torneo se retrasa ante la solicitud de Guanacasteca. (Andrey Esquivel - Leonardo Hernández/Fotografía)

Si Guanacasteca logra cumplir los requisitos del Comité de Licencias de la Fedefútbol e ingresar al próximo campeonato que arrancaría el próximo 27 de julio, buscará aplazar el inicio del certamen para tener tiempo de prepararse.

Los pamperos apelan a un principio de equidad deportiva y si el Santos logrará completar la misma movida que hizo la ADG en el Institutico Costarricense del Deporte (ICODER), irían por la misma vía, la cual no le haría nada de gracia a algunos equipos.

Si el arranque del Apertura 2027 se corre, habría que hacer un nuevo calendario con los nuevos clubes y eso tallaría mucho las cosas para los equipos que disputan torneos como la Copa Centroamericana, como Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés.

El calendario del torneo nacional se hizo tomando en cuenta las jornadas de los ticos en la competición internacional, por lo que si este se corre, a estos clubes les tocará jugará cada tres días durante muchas semanas, seguramente, complicándoles bastante la vida.

Alajuelense es el bicampeón de la Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco Granados)

Los manudos, por ejemplo, son muy sinceros en que la idea de atrasar el torneo no les gusta precisamente por ese detalle.

“Esperemos que no se dé, porque afectaría la planificación y la programación, hay que tomar en cuenta que está la Copa Centroamericana, que no depende del torneo nacional y ya después se empezarán a saturar las fechas, etcétera.

“Me parece que indistintamente de la posición que tenga alguien sobre el proceso, un atraso no favorecería a ningún club, no solo a Liga Deportiva Alajuelense, afectaría a todos, también llegará el invierno en el que las canchas se ven afectadas, entonces esperamos que no se dé y esperemos que se pueda jugar según las fechas previstas”, explicó León Weinstok, directivo de Alajuelense, a La Teja.

ICODER pide que les den tiempo

El asunto también pasa porque según la resolución del Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos (TRIACODE) del ICODER, la cual le dio a la ADG la posibilidad de solicitar su licencia ante la Fedefútbol, debería dársele un tiempo de preparación.

“Se le comunica a la FEDEFUTBOL que debe tomar las medidas pertinentes que le garanticen a Guanacasteca realizar los actos preparatorios indispensables para competir dentro un marco objetivo, en condiciones lo más equitativas posibles”, destacan.

Bajo ese argumento es que los chorotegas y el Santos, si lograra entrar por la misma vía, podrían pedir unas semanas de plazo para su preparación.