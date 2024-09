Ídolo morado dice que Vladimir Quesada traicionó uno de los mandamientos de Ricardo Saprissa

Vladimir Quesada en cuestión de semanas cambió su discurso de ganar todo a bajarle el piso al Torneo de Copa. (Jose Cordero)

Vladimir Quesada una vez más le sacó colerones a los aficionados del Deportivo Saprissa al decir que el Torneo de Copa no lo consideraba un importante.

Uno de los que se mostró sorprendido es uno de sus grandes ídoloes, incluso expresó que el técnico traicionó uno de los mandamientos fundamentales del fundador del club, Ricardo Saprissa.

Marco Antonio Rojas, histórico portero de la S, habló con La Teja sobre lo que dijo Vladi y respondió que eso no representa al saprissismo.

“Jamás, esas declaraciones no representan en lo absoluto las palabras de don Ricardo Saprissa. Si vamos a participar en el fútbol playa, vamos a ganar el fútbol playa. Siempre buscaremos ser campeones, no a ver lo que pasa.

“Me pareció extraño que Vladimir se contradijera con eso. Todos los que nacimos en Saprissa teníamos clara la frase que nos decía don Ricardo Saprissa: ‘Lo único que siempre busca el Deportivo Saprissa es ser campeón’.

“Las palabras que dijo Vladimir no tienen peso, no llevan la filosofía del equipo que representamos, que siempre buscamos ganar los torneos. Se puede ganar, empatar o perder, pero que haga un comentario tan vago a razón que no les interesa el Torneo de Copa, entonces, ¿para qué tiene tantas personas en la planilla? Para ganar todo. Vladimir me quedó debiendo demasiado”, comentó Rojas.

Agregó que horas después de la mejenga vio muchos comentarios por el tema, la mayoría en contra de sus palabras.

“Estoy con unos amigos en unos chats de WhatsApp, en algunos he visto que no están de acuerdo con lo que dijo Vladimir Quesada”, explicó.

Se mató solo

Vladimir Quesada, en cuestión de semanas, cambió su discurso en las conferencias de prensa, pasó de decir que la S pelea todos los torneos a bajarle el piso al Torneo de Copa.

Previo al juego contra Municipal de Guatemala por la Copa Centroamericana, dijo que Saprissa debía ganar absolutamente todo, manteniendo su filosofía del ADN ganador.

“Aquí es ganar o ganar, no es ganar campeonato nacional por encima de la Centroamericana, de Copa o de bolinchas. No, aquí nosotros priorizamos ganar todo, queremos ganar todo, somos un equipo grande como los de Sudamérica o de Europa, obviamente guardando las distancias.

“No tengo ninguna prioridad, mi preferencia cuando estamos en torneo nacional, Copa de Centroamérica o en los otros torneos, eso es lo más importante, vamos a hacer todo lo posible”, dijo.

Pero al quedar fuera en el Torneo de Copa contra Santos en Guápiles por la tanda de penales, cambió el discurso tirando duro contra el certamen y dejando en el Zurquí aquel ADN del que tanto los morados sacan pecho.

“No me gusta, pienso que no es un torneo importante, es algo a lo que el tico no está acostumbrado y lo podemos ver en los estadios y para los equipos que competimos en otros torneos es demasiada la saturación (de partidos). Nuestras autoridades deciden otra cosa y aunque no estemos de acuerdo, hay que respetar”, dijo en declaraciones a Tigo Sports tras la eliminación.

En las redes sociales, los aficionados no perdonaron y lanzaron fuertes críticas por cambiar de posición en cuestión de pocos días, traicionando sus raíces y echando más sal a la herida que desde hace semanas está abierta.