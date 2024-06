Ídolos de Alajuelense le confesaron a Joseph Joseph la fea jugada que les hizo Agustín Lleida

Pablo Izaguirre y Cristian Oviedo se reunieron hace unas semanas con Joseph Joseph, presidente de Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Joseph Joseph, presidente de Alajuelense, se reunió con dos figuras emblemáticas para los manudos como lo son Pablo Alejandro Izaguirre y Cristian Oviedo para hablar de diversos temas.

Este viernes en el programa Entre Leones de La Teja --el cual ahora puede ver en YouTube-- el argentino nos dio detalles de la reunión, la cual tuvo lugar hace unas semanas, mucho antes de perder la final con Saprissa.

Izaguirre nos contó que el jerarca erizo los recibió para hablar un poco, entre otras cosas les consultó los motivos por los que salieron del club hace unos años, historia que desconocía. La cita la pidieron los jugadores y el presidente los recibió.

“Hace unas semanas tuve una reunión con Joseph y Cristian Oviedo, que también estuvo Marco Vásquez, porque él lo que más quería saber es cómo había sido nuestra salida de la Liga, nosotros le explicamos cómo se dio y en qué situaciones, compartimos por una hora y media o dos horas, hablamos bastante con él de varias cosas, que no nos pareció la manera cómo salimos de la Liga.

“Don Joseph nos dijo que no sabía nada de eso, que había cosas que él desconocía, básicamente entre nosotros tuvimos esa reunión ese día. Esa fue la primera vez que subí a las oficinas de la Liga (en el CAR), no las conocía ese día fue cuando conocía lo que era el CAR por dentro”, destacó.

Izaguirre, Oviedo y muchas otras exfiguras manudas salieron del club por decisión de Agustín Lleida, cuando trajo su grupo gente para trabajar en diversas áreas de ligas menores en el club.

Sobre el porqué Lleida los sacó hay varias versiones, por un lado dicen que los sacó para meter a sus amigos en el CAR y por otro que algunos exjugadores no se adaptaron o quisieron trabajar con la metodología de trabajo que impuso el español como la cabeza de la parte deportiva.

“Nosotros estábamos en el equipo, estuvimos mucho tiempo y la Liga optó por el camino de traer a Lleida y a él le dijeron que tome decisiones con todos y él las tomó, decisiones que fueron avaladas por la directiva (presidida entonces por Fernando Ocampo) porque vos querés tomar muchas decisiones, pero si la junta directiva no te deja y acá es adonde la Liga tanto externa como internamente que en ese momento sí le dio todo el poder de lo que era el CAR y el Morera Soto. Prometió muchas cosas que no pudo cumplir y al final se fue del país“, contó Izaguirre.

Joseph Joseph prometió reunión a exjugadores de Alajuenlense

Joseph Joseph había prometido reunirse con exjugadores de Alajuelense hace unos meses.

La charla se da tiempo después de que el gerente deportivo Javier Santamaría se reuniera, en marzo de este año, con un grupo de leyendas erizas para hablar sobre la situación deportiva del club, que solo ha ganado un título en los últimos años (Apertura 2020).

La idea original era hablar con Joseph, como lo lograron después los exvolantes, porque para Izaguirre de aquella reunión con Santamaría básicamente no rescata nada.

“Yo lo que pienso es que la reunión con Santamaría fue quizás más de compromiso que otra cosa. Santamaría tenía otros problemas que resolver antes que reunirse con exjugadores, aparte nosotros con quien nos queríamos reunir era con don Joseph.

“Él (Santamaría) llegó muy educado, habló, conversó, pero fue una reunión intrascendente, porque tenía y tiene que resolver otras cosas en la Liga que son prioridad. Con don Joseph no sé si en algún momento se reunirá con exjugadores o llamará a algunos por aparte o seguramente pasará de lado y no contará con ninguno. Yo siempre digo que uno tiene que trabajar con las personas que uno se sienta cómodo”, amplió el che.

Sobre qué pasó con la reunión que los jugadores afirman que Joseph les prometió reprogramar, afirma no saber si el presidente cumplió o no con su palabra.

“Sí, sí, así fue, él había dicho eso (que se reuniría después con ese mismo grupo), yo después de eso como les cuento, Cristian Oviedo y yo nos reunimos con él, no sabría decirte en el caso de otros compañeros si se reunieron con don Joseph o no, o si don Joseph los llamó. La reunión con todo el grupo de aquella vez no se ha dado, por eso digo, no sé si lo estará haciendo por aparte”, comentó.

La Teja le consultó a Alajuelense por qué Joseph no se ha reunido con todo el grupo de leyendas manudas y si tiene pensado hacerlo y la respuesta es que sí, que lo tiene muy en cuenta, pero que no ha podido ponerle fecha por diversos factores informan en Alajuelense.

Lo que ha pasado es que no han coincidido las agendas, el trajín de final de torneo, las vísperas de una asamblea y el mercado de fichajes tienen muy movido el día a día manudo. Oviedo e Izaguirre han sido los únicos exfutbolistas que tras la reunión con Santamaría pidieron formalmente hablar con Joseph.