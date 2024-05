Pablo Izaguirre manda consejo a Joseph Joseph con el que muchos manudos estarán de acuerdo

Para Pablo Izaguirre personas como Wílmer López deberían estar involucradas en el desarrollo de Alajuelense como club. Fotografía: Franklin González.

Pablo Izaguirre es de esas leyendas de Alajuelense que se identifican de inmediato con el liguismo, pero que no teme en poner la lupa, ser crítico y contar adénde cree que se torció el camino.

El che se sentó con La Teja a analizar más allá de otra final perdida, sino de dónde viene fracaso tras fracaso en una institución que parece que repite una y otra vez los mismos errores.

Izaguirre fue enfático en que el análisis manudo tiene que venir desde arriba y si las personas que acompañan y le hablan al oído a Joseph Joseph, presidente del club, es gente que realmente está sumando al proyecto.

“Yo lo he dicho, él tiene que buscar las personas idóneas y que le aporten a su presidencia, no tener a personas ahí por tener, él es el presidente y a quien le toca dar la cara de lo que es el gerente deportivo y de un montón de cosas, no tener al lado gente que no te aporte nada”.

-Hay personas que aseguran que Javier Santamaría debería irse, ¿comparte eso?

Es que antes de que viniera Santamaría el anterior gerente deportivo que tuvo la Liga, creo que se apellidaba Solana, nadie se acuerda de ese señor, quién era y en el caso de Santamaría, no sé si él tomó todas las decisiones, si así fue, tiene que ser valiente y salir a decir que no fue y si sí fue él, entonces se ha equivocado y que asuma su responsabilidad, tiene que salir a hablar y ser valiente de a quienes contrató y no funcionaron.

-Tener a un gerente deportivo de riñón manudo, meter identidad con exjugadores que asesoren al presidente, ¿es algo que se debería hacer?

Yo lo que digo es que afuera deben haber unos 20-25 exjugadores, no te voy a decir que todos tienen que trabajar en la Liga, porque eso no es así, tienen que estar los que tengan la capacidad para estar en la institución, pero para mí es imposible si tenés 20 exjugadores afuera de la Liga que uno, dos o tres no te vayan a servir en algunos puestos específicos.

Se me ocurre, no sé quién es el encargado de las visorias, no es lo mismo que vaya Wílmer (López) o Chunche a que vaya alguien que nadie conozca, no es lo mismo que el técnico de la U-20 sea un referente a que sean personas que nadie los conoce, con todo respeto.

Yo lo he dicho antes, a veces uno entra al CAR y se siente un extraño, porque hay personas que uno conoce y que han entregado toda su vida a la Liga, pero hay otros que ni siquiera uno sabe quienes son, la Liga tiene que replantearse muchas cosas, desde la parte de presidencia hasta ligas menores.

-Un lugar como el CAR ha sido muy halagado tanto a nivel nacional como internacional, pero entonces, ¿qué provecho le está sacando la Liga?

En eso primero hay que agradecerle mucho a don Joseph que por él la Liga tiene el CAR, sino no tendría nada. Lo que yo veo es que otros equipos teniendo la mitad o el 40% de lo que tiene la Liga le compiten y le ganan campeonatos, tienen que revisar eso, ¿qué es lo que pasa?, ¿qué sucede con la formación?, ¿porqué en algunos puestos no salen jugadores?, o si falla el semillero y hay que traerlos de afuera, todo eso se tiene que revisar, especialmente don Joseph que siempre ha pregonado la importancia de las ligas menores, ¿qué pasa con esa formación?

Ahora viene una situación más apremiante, que es ganar un título, que se mezcla con los jóvenes, lo que pasa en el CAR más lo que realmente quiere el aficionado, que es el título, lo que complica aún más que puedan jugar los jóvenes por la presión que hay.

-Si usted pudiera darle un consejo a Joseph para darle un giro a la Liga, ¿qué le diría?

Lo que dije ahora, que se rodee de las personas idóneas, que no tenga gente que solo se le arrime por estar cerca en el proyecto y que a todo le digan que sí, a veces hay que debatir, hay veces que hay que hablar fuerte y hay veces que hay que soltar. Yo tenía un preparador físico que decía, “hay que dar un palo y una caricia”, a veces es así, hay que marcar el camino y decirlo.

La Liga tiene que tener un rumbo, imagino que el otro torneo Guimaraes será ese guía para fijar el rumbo, tiene que acertar con los jugadores que trae, tener cohesión de grupo, que no hubo en esta final y quiénes son los líderes del camerino y marcan el camino a seguir.