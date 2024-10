Ídolos de Alajuelense y Saprissa hablan de una gran diferencia entre ambos clubes en el semestre

En Alajuelense tienen un discurso de que todos los torneos importan. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense y Saprissa han tenido un semestre tan dispar que hasta en el discurso se reflejan sus diferencias, una mentalidad que sido criticada para unos y reconocida para otros en estos meses.

El debate se centra en la forma cómo debe enfocar un equipo grande cada torneo. Los manudos han sido del discurso que para ellos todo lo que jueguen es importante y la mentalidad es ganar los tres certámenes en los que están, Apertura 2024, Copa Centroamericana y torneo de Copa.

Por el bando morado han seguido la línea de que el campeonato nacional es lo que más vale y le bajaron el piso a los otros dos una vez salieron eliminados.

Dos ídolos de los respectivos clubes, conocedores del ADN de ambos, analizaron cada una de las posturas y cuál coincide más con la mentalidad de un grande.

Para Pablo Izaguirre, exjugador rojinegro, el León está en la correcta.

“La Liga toma los torneos como hay que tomarlos, como es la Liga, como un equipo grande, saliendo a competir en todas las competencias, así lo demuestra el cuerpo técnico y los jugadores. En el partido de Copa quedó demostrado, al poner a lo mejor en cancha.

“Si hay un torneo que era poco importante era el de Copa, pero la Liga le está dando la importancia que tiene. Si al torneo de Copa quieren que todos los equipos le den su lugar, tienen que hacer lo que hace la Liga, sino nadie le va a dar importancia, deben tomarlo con seriedad, sino no tendrá sentido. Alajuelense lo tomó muy responsablemente, acorde a lo que es una institución como la Liga”, dijo.

El argentino afirma que le sorprende ver la postura que ha tomado Saprissa este semestre en algunas ocasiones.

“Me ha sorprendido mucho por la grandeza que tiene Saprissa, que le bajen el piso a los torneos, porque independientemente si son buenos o malos, tenés que defender a la institución en la que estás, y tanto la Liga como Saprissa son las más grandes del país y tenés que salir a ganar todo”, agregó.

Por su parte, Marco Rojas, una leyenda morada, también consideró que la manera en que el León está enfocado es la correcta y es la que él esperaría de un club como el Monstruo.

Marco Rojas fue enfático sobre la mentalidad que debe imperar en un equipo grande. (alonso tenorio)

El exportero cree que esa mentalidad de querer ganarlo todo debería no solo ser en los torneos de primera división, sino hasta de divisiones menores, porque el ADN morado sea donde sea, es ganar.

“Lo que se busca en cualquier competición es ir a ganar, ser campeón, o llegar a la final al menos, porque puede ser que se la ganen, como le ha pasado a la Liga diez años, pero si vos tenés un equipo competitivo, en el que estás invirtiendo como en el caso de un Saprissa, hay que buscar ganarlo todo. Lo que me enseñaron fue a ganar y a decir que quieres ganar todo.

“Decir que hay torneos que no son importantes es equívoco, porque en Saprissa usted va a ganar. Si usted está ahí debe responder, hacer todo el esfuerzo por ganar, pero decir ‘no nos interesa eso’, entonces que mejor no se metan, esa no es la mentalidad del Saprissa”, añadió.

Desde Alajuelense fueron claros en su idea

Tras eliminar al Santos y pasar a la final del torneo de Copa, el discurso erizo fue el que señalamos, sin importarle si otros le bajan el piso a lo que se juega, motivo por el que hicimos este análisis.

“A mí no me interesa lo que piensen los otros equipos. A mí me interesa lo que piensen nuestros dirigentes, nuestro entrenador, cada uno de mis compañeros. Creo que si uno está en esta institución tiene que salir a disputar todos los torneos y respetar cada torneo.

“Ningún torneo se lo sacan de la manga así porque así. Hay una planificación, un cronograma que la gente encargada tiene y la forma de nosotros de respetarlo es hacer las cosas lo mejor posible”, comentó el arquero Leonel Moreira.

Alexandre Guimaraes fue enfático que su trabajo está orientado en poner a la Liga en todas las finales posibles, más allá de cualquier cosa, como el hecho de que la final de la Copa sea hasta marzo del 2025, cuando al rato él ni esté.

“Quizás alguna gente haya dado prioridad a otros torneos por eso. Nuestra intención más allá de todo, es poner siempre a Liga Deportiva Alajuelense a disputar finales. Si eso se va hacer hasta el otro año, ya veremos, pero para todo lo que se está armando acá era vital tener esta primera final dentro de la planificación”, dijo Guima.

En Saprissa le bajaron el piso a otros torneos

Las palabras de Vladimir Quesada sobre el torneo de Copa fueron algo que lo marcaron en su paso por Saprissa. (JOHN DURAN)

Cuando Saprissa quedó eliminado de la Copa ante el Santos, las palabras de Vladimir Quesada retumbaron fuerte cuando aseguró que no era un torneo importante.

“No me gusta el torneo de Copa, pienso que no es un torneo importante, es algo a lo que el tico no está acostumbrado y lo podemos ver en los estadios”, dijo hace un mes.

Luego Mariano Torres afirmó, tal como lo hizo el año pasado, que la Copa Centroamericana “no es el torneo más importante”, al hacer una comparación con la Copa de Campeones de Concacaf, frases que quedaron marcadas y siguen retumbando.