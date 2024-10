Leonel Moreira le mandó un filazo a Saprissa tras clasificar con Alajuelense a final del Torneo de Copa

Leonel Moreira le tiró con todo al Saprissa tras clasificación de Alajuelense a final del torneo de Copa FC. Foto: Facebook LDA

Leonel Moreira le mandó un filazo a Saprissa tras dejar al Santos de Guápiles en el camino y clasificar a la final del Torneo de Copa.

El guardameta del cuadro manudo dio una polémica declaración tras eliminar por penales al cuadro santista y pasar a la final del torneo que en Saprissa más de una vez le restaron importancia.

Moreira aseguró que a diferencia de otros equipos, a ellos el Campeonato Nacional, el Torneo de Copa y la Copa Centroamericana, les importan de la misma manera.

“A mí los otros equipos no me interesa lo que piensen. A mí me interesa lo que piensen nuestros dirigentes, nuestro entrenador, cada uno de mis compañeros. Creo que si uno está en esta institución tiene que salir a disputar todos los torneos y respetar cada torneo”, mencionó a varios medios tras el choque.

Él agregó que todos los torneos son igual de serios y llevan mucha planificación como para menospreciarlos.

“Ningún torneo se lo sacan de la manga así porque así. Hay una planificación, un cronograma que la gente encargada tiene y la forma de nosotros de respetarlo es hacer las cosas lo mejor posible”, concluyó.

La declaración no le gustó a muchos morados que le tiraron en los comentarios sacándole en cara que aún así ellos tienen más títulos.