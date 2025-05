Jafet Soto advierte a Alajuelense de una jugada que los podría poner nerviosos, ¿verdad o broma?

Jafet Soto tiró una broma que algunos podrían tomarse en serio ṕrevio a la final ante Alajuelense. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto, presidente y entrenador del Herediano, tiró este viernes una broma que muchos se tomaron en serio previo al inicio de la gran final ante Alajuelense.

El mandamás florense afirmó que rentará un piso en un hotel frente al Estadio Nacional para echarles un ojo a todos los entrenamientos que realicen los manudos allí, dado que esa será la sede del juego de este domingo a las 5 p.m.

Soto hizo la afirmación primero de manera muy seria, pero luego afirmó que era una broma, lo que deja a más de uno pensando si será así o no.

“No vamos a utilizar el Estadio Nacional, lo que si reservamos fue una mesa en el piso diez para ver todo lo que se mueva ahí en el estadio, que se haga a partir de hoy. Durante todas las horas, tenemos una habitación ahí para vigilar.

“Si no, entonces mandaremos los drones al Palí de Alajuela para tener toda la información que sea necesaria de cara a la final. No, no, es broma”, dijo para soltar una risa.

Jafet hizo el chiste luego que Óscar Ramírez señaló en la serie ante el Saprissa, que le preocupaba que hubiese gente a lo interno de la institución que le filtrara cosas al rival, por lo que en los entrenamientos en el Morera Soto hasta mandó a cerrar un portón que da a la cancha para evitar filtraciones.

