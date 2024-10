Jafet Soto criticó y mandó un filazo a un estilo que Alexandre Guimaraes abrazó en este torneo

Jafet Soto afirma que él no cree en rotaciones para "exponer y quemar jugadores" (Marvin Caravaca)

Jafet Soto, técnico del Herediano, no se anduvo por las ramas para reconocer que las famosas rotaciones que aplican en equipos como Alajuelense y Saprissa a él no le hacen gracia.

Ante el fuerte calendario que tienen los tres clubes al jugar torneo nacional, Copa Centroamericana y, en el caso de los erizos, aún el Torneo de Copa, Alexandre Guimaraes y Vladimir Quesada han apostado por rotar su plantel para distribuir las cargas de trabajo.

Soto comentó antes de jugar con el Motagua, este miércoles a las 8 p.m. en el estadio Fello Meza, que él prefiere tener una base fija y ajustarla si se necesita, pero no salirse de un grupo.

Entre líneas, Soto tiró un filazo a lo que le pasó a Guima el domingo en Pérez Zeledón, cuando alineó al chamaco Emmanuel Salazar, pero lo sacó casi a los 40 minutos para recomponer el juego cuando estaban cayendo 2-1.

“Yo siento que el tema de las rotaciones es algo que, como jugador no me gustaba tanto, porque hay una base. Como técnico para hacer un cambio al minuto 30 cuando voy perdiendo y volver al que era titular, que puede ser que no pase, pero es lo que he visto, porque es verdad, que muchos dejan fuera a algunos y luego componen.

“Es diferente recomponer de la banca porque uno está viendo una situación táctica en específico, a tener que quemar un cambio, una ventana, o quemar hasta a un propio muchacho. Muchas veces esas situaciones se dan dependiendo del partido”, comentó.

Para el entrenador florense, en su criterio, en las principales ligas del mundo los técnicos no están tan preocupados por estos temas y más bien mantienen un once constante.

“Yo sí creo en una base, en un porcentaje alto, y los jugadores tienen que estar preparados para jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles. Yo no veo rotaciones en España, yo no veo rotaciones en la Champions, yo no veo rotaciones en otros lados”, destacó.

Sobre la serie ante los catrachos, es claro que al quedar 2-2 en la ida, la moneda sigue en el aire, a pesar de traerse dos goles de visitante.

“Si usted me dice que saque alguna diferencia, podría ser del tema táctico, en algunas cosas individuales, pero si vemos la formación del equipo, son equipos muy parejos en general, en línea por línea.

“Obviamente, eso nos hace trabajar el partido como si no tuviéramos ninguna ventaja de absolutamente nada, porque realmente, no la tenemos. Tenemos una ventaja de desempate en el reglamento, pero no es una ventaja en el marcador como tal. Tenemos que ir a buscar la victoria”.