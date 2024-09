Jafet Soto alzó la voz por la forma en la que árbitro se apuró para pitar final entre Saprissa y Herediano

Jafet Soto señaló dos detalles que no le gustaron del arbitraje entre Saprissa y Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion )

Jafet Soto, técnico del Herediano, señaló un detalle que para él se vio muy raro en el juego entre Saprissa y Herediano como lo fue la manera en que el árbitro Juan Gabriel se apuró a pitar el final.

Durante el tiempo de reposición, el Team se metió al área morada para presionar por el empate en el partido que estaba perdiendo 1-0, cuando sucedió un detalle digno de revisar en el VAR.

Calderón hizo el gesto de que estaba revisando y hablando con sus compañeros en la sala VOR, pero prácticamente de inmediato frenó la conversación y pitó el final del partido cuando la bola no estaba ni en juego, sino más bien en su posesión, lo que no le gustó a Soto.

“Él para la jugada cuando los tenemos abajo del marco y entonces pita el final ahí, la explicación que me da la verdad es que ellos son los que mandan, dijeron: ‘Vamos a revisar lo que pasó en el área’ y listo, luego lo acabó”, comentó.

Otro detalle que no le gustó a Soto fue la amarilla que le sacaron a Fernán Faerron en el segundo tiempo luego de una discusión con jugadores del Saprissa.

“Me parece muy ingrato la amarilla de Faerron, nada más lo hace para quedar bien y eso no me gusta, no me gustó”, añadió.

Sobre el partido consideró que fue parejo y que en realidad no merecían perderlo.

“Cuando nivelamos, el partido estaba muy parejo. Cuando yo tengo los tres delanteros son tres para tres, entonces creo que ahí empezamos a dudar y en el cierre del centro que viene, entre tanta gente, él (Javon East) está solo y anota. Salgo satisfecho con el desenvolvimiento táctico del equipo, pero no era para perder. Vi un partido muy muy parejo, faltó un poco más de decisión en jugadas divididas. Se hizo un partido donde no merecíamos perder”, comentó.