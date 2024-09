Saprissa vs Herediano: El tiempo en Tibás es un detalle que tiene que tomar en cuenta

En Tibás hay un fuerte baldazo previo al partido entre Saprissa y Herediano.

A poco más de tres horas para el arranque del partido entre Saprissa y Herediano, a las 8 p.m., el clima en Tibás, sede del encuentro, está complicado. Desde el medio día las lluvias han sido constantes y se mantienen hasta ahora.

Los baldazos han sido de diversa intensidad, algunas lluvias tranquilas y otros baldazos fuertes, pero no para de llover, para que tome sus precauciones si viene para esta zona.

Según las previsiones y avisos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las lluvias se mantendrían por el resto de la tarde en el Valle Central y podrían extenderse por la noche. La zona norte, donde se encuentra Tibás, está marcada como una de las de más lluvias.

Estas son las bajas que tendría Saprissa para este sábado ante Herediano Copiado!

Mariano Torres cumplirá su último partido de suspensión este sábado ante el Herediano.

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, confirmó para este sábado ante Herediano las bajas de Mariano Torres por sanción y por lesión las de Eduardo Anderson y Youstin Salas.

Para el capitán morado será su último partido de la suspensión de cinco juegos que enfrenta luego de ser expulsado ante el Cartaginés.

Vladimir Quesada espera que la mejor versión de su equipo está por venir. (Milton Montenegro)

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, reveló este viernes qué es lo que le hace falta para poder mostrar la mejor versión del equipo, la cual tanto le exige su afición y la prensa.

LEA MÁS: Vladimir Quesada sorprende al calificar de esta manera el partido entre Saprissa y Antigua

El técnico morado reconoció que el Monstruo no atraviesa su mejor momento en estilo y forma de juego, pero adujo eso, entre otros motivos, a las ausencias que ha tenido a lo largo del torneo.

Vla indicó que una vez que recupere a la mayoría de sus fichas, espera ver esa anhelada mejoría que ya hasta el presidente del club, Juan Carlos Rojas, le pidió públicamente.

“Los resultados nos han respaldado, pero nosotros queremos buenos resultados con buen juego. Buen juego no quiere decir que sea demasiado agradable a la vista, sino un juego adonde seamos contundentes, seamos normalmente dominadores de las diferentes fases del partido, del control de los mismos, etcétera.

“Creemos que eso lo vamos a lograr una vez que estemos completos y que podamos repetir no solo en uno o dos partidos un mismo once, sino en varios partidos, lo cual no hemos podido hacer hasta hoy”, justificó.