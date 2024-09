Eduardo Anderson da su posición ante el rumor que dejará Saprissa en diciembre

Eduardo Anderson llegó en enero al Saprissa.

Eduardo Anderson, defensor panameño del Saprissa, reaccionó ante los comentarios que surgieron que dejaría el Monstruo al final del Apertura 2024, información que ha sido replicada por diversos medios.

El jugador está a préstamo con los tibaseños, pero según varios periodistas, ya se tomó la decisión que no continúe, por lo que, este sábado, fue una pregunta obligada para él.

“La verdad que no todavía no sé, no he estado pendiente de nada de eso, estaba trabajando en recuperarme y ayudar al equipo lo más rápido posible, para conseguir nuestros objetivos este torneo.

“La verdad todavía no he hablado con mi agente sobre eso, ahorita solo estoy pensando en este torneo, en el presente, en los torneos locales e internacionales”, comentó.

Eduardo se acaba de recuperar de una lesión que lo tuvo lejos unos días, pero según contó, ya para este martes en el partido ante Antigua por la Copa Centroamericana estará disponible.

Con la llegada de jugadores como Óscar Duarte, las posibilidades de Anderson para juga bajaron, por lo que se daría su salida próximamente.