Jafet Soto le dejó algo muy claro a Marcel Hernández tras su llegada al Herediano

Marcel Hernández ya se puso a las órdenes de Wálter Centeno para la pretemporada.

Jafet Soto habló sobre la llegada de Marcel Hernández al Club Sport Herediano y confesó el detalle que le dejaron muy claro al cubano para que lleve la fiesta en paz en el Team.

“Lo veo tranquilo y contento, nosotros como cualquier institución tenemos nuestras políticas, una línea de trabajo muy establecida y clara, que está por encima de cualquier cosa del grupo, la institución está por encima de todos nosotros y eso se lo dejamos claro a Marcel, pero me parece un profesional y he hablando muy poco con él, lo he visto dos veces y espero que se adapte a la mística de nuestro vestidor, el sentido de pertenencia de la institución”, comentó en una entrevista que tuvo este martes en Columbia Deportiva.

Además, explicó cómo se dio llegada del cubano, aclarando que la relación con Cartaginés sigue fuerte, pese a la movida que causó revuelo en el mercado de fichajes.

“En eso solo nos entendimos con Marcel Hernández, con la relación que tenemos con Cartaginés, fuimos muy transparentes con don Leonardo Vargas, pero todo lo hicimos directo con el jugador, él se encargó de todo y firmó el contrato con nosotros”, detalló.