Jafet Soto revela la verdadera razón del porqué no ficharon a Johan Venegas en Herediano

Johan Venegas tras su salida de Alajuelense, aún no tiene definido su nuevo equipo. (Prensa Alajuelense)

Jafet Soto, presidente del Club Sport Herediano, estuvo como invitado en la edición matutina de Columbia Deportiva y entre las picantes respuestas que dio, reveló la verdadera razón del porqué no ficharon a Johan Venegas en el Team.

El presi rojiamarillo dio su opinión al respecto y despejó los rumores sobre que la llegada del Cachetón se diera por otros motivos.

“No no, letra menuda no sé tanto, Robert Garbanzo es el que ha manejado más el tema, pero si hablamos por la parte de presupuestos que me corresponde, no es posible tenerlo en el equipo, es un gran jugador, me tocó llevarlo a la Selección Nacional en el 2011 cuando estaba en Santos y nadie lo conocía, se lo recomendé a Ricardo La Volpe.

“La verdad muy contento por la carrera que ha tenido, pero en este momento me parece que estamos muy completos en la ofensiva con Marcel Hernández, José ‘Tepa’ González, Francisco Rodríguez, Yendrick Ruiz y todos los jugadores que podemos tener por ahí”, comentó.

Días atrás se rumoró que la razón que Venegas no llegaría al Herediano sería para evitar roces con Fernán Faerron ante los encontronazos que tuvieron dentro de la cancha, pero Jafet lo descartó.