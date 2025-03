Jefferson Brenes responde a quienes cuestionan que use la camiseta diez en el Saprissa

Jefferson Brenes usará el diez en Saprissa a partir de abril cuando regrese a jugar. Foto: Prensa de Saprissa (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Jefferson Brenes está muy cerca de volver a las canchas con el Saprissa, el volante comentó que se encuentra a un 95% de recuperación y que en abril ya estaría en los terrenos de juego.

El mediocampista está afuera de las canchas desde diciembre por una lesión de meniscos en su rodilla derecha, la cual requirió cirugía y un largo periodo de recuperación que aún lo tiene lejos del campo,

Durante esta época el jugador renovó su contrato en Saprissa por tres años y además le dieron como incentivo la camiseta diez, un icónico número que ha hecho historia en el cuadro morado y a nivel mundial.

Al recibir esa chema, hubo comentarios tanto positivos como negativos, entre quienes cuestionan que el jugador no tenía tanta carrera en Tibás para darle ese honor, además de que no suele ser para un jugador de su posición.

La Teja le consultó a Brenes por esos comentarios y fue muy directo al decir lo que piensa.

“A ver, yo siempre lo he dicho, los tiempos han cambiado, siempre me topo a las personas que algunos dicen que sí me la merezco, otros que no, muy corto tiempo, pero eso ya es decisión de cada quien.

“El diez ya ha cambiado y ya no es como el de antes, ahora si usted no corre, no se barre, no da todo por el equipo más allá del número que ande en la espalda, no va a jugar porque los tiempos han cambiado, al final es un reto personal para mí llevar un número tan pesado como lo es el diez en Saprissa”, explicó.

Jefferson Brenes habla sobre usar la camiseta diez en el Saprissa

Jefferson confirmó que no se ha querido acelerar para nada en su recuperación, una de las cosas con las que ha tenido que ser más fuerte y precavido.

“Me siento muy bien, yo era él que quería acelerar un poco la lesión, en este mes de marzo quería meterme ya, porque me siento bien, pero hay que esperar los tiempos que dice la parte médica, que son cuatro meses, ya en abril puedo meterme de lleno con el grupo a tener algunos minutos, esperar solo qué día podría ya tener chance”.

“Me siento a un 95%, en abril es cuando estoy, no sé qué día, pero eso depende de cómo me vaya sintiendo y evolucionando la rodilla. Uno a veces se siente bien por fuera, pero quizás por dentro no está bien sellado. La lesión se me puso un poco grave cuando me dijeron que había perdido un 80% del menisco, me lo repararon y ya estamos más cerca”, destacó.