Jefferson Brenes reveló todo lo que hizo Saprissa para retenerlo

Jefferson Brenes afirma que se quedaría en Saprissa feliz de la vida. (Albert Marín)

Jefferson Brenes estuvo en el ojo del huracán en los días pasados por los rumores que surgieron sobre su futuro, si seguiría o no en el Saprissa o si había una posibilidad de que se fuera para Alajuelense.

La ausencia del volante en partidos importantes como ante Herediano y Antigua, alimentaban rumores que ya no lo considerarían más, pero este domingo volvió a la titularidad con el Monstruo y reveló además que no piensa marcharse a ningún lado.

Brenes confirmó que su deseo es quedarse en Saprissa, que está a un 90% de hacerlo y hasta contó que el equipo le dio varios chineos para mantenerse, el presidente Juan Carlos Rojas atendió el tema personalmente con una reunión en la casa del jerarca.

“Cuando los equipos se interesan es bonito para uno, pero no es sano tampoco, tengo un contrato en Saprissa que tengo que respetar, estoy comprometido y quiero quedarse en Saprissa. Estoy muy agradecido y lo voy a decir abiertamente, Juan Carlos (Rojas) me abrió las puertas de su casa, el sábado tuve una reunión con él muy bonita y llegamos a un buen acuerdo”.

“Siempre lo he expresado, quiero quedarme en Saprissa muchos años, quiero ser un ídolo acá, que la afición me vea que estoy comprometido. A pesar de todos los rumores que se dijeron, si me voy para la acera del frente, que esto, que lo otro, me causó gracia, pero repito que tengo que respetar mi contrato en Saprissa, soy muy profesional.

“Le puedo decir con plena seguridad a la afición que Jefferson está 100% comprometido con Saprissa y que ojalá que lleguemos a buenos acuerdos, estamos a un 90-95%, ya veremos esta semana que se da”, comentó el volante.

A Brenes además de la mejoría salarial que quería, también le darían más relevancia a lo interno, considerándolo como uno de los ejes del proyecto, apostar por él entre los líderes y se dice que hasta le darían el número diez.

“Aparte que me están dando un buen contrato, también me dan otra responsabilidad que es bueno para uno. Yo le acepté las condiciones a él (Rojas) porque aparte de lo económico que para todos es importante, me planteé con Juan Carlos que quiero un proyecto de vida, tocamos algunos puntos en los que llegó a buenos términos conmigo. Las cosas que ahorita me proponiendo Saprissa sí son buenas”

“El presidente del club me abrió las puertas de su casa, cuando uno se siente valorado es porque la cosa va bien, llegamos a buenos términos, tengo que esperar la oferta esta semana y si se dan las condiciones de lo que hablamos, yo le firmo sin ningún problema. Me dieron un valor y roles importantes dentro del club y además recibí mensajes de la afición que me aprecia, creo que uno debe darse ese valor también”, añadió.

Jefferson llegó hace un año a Saprissa y a sus 27 años tiene claro que puede hacer una carrera de mucho tiempo en Tibás.