Periodista de Repretel asegura que a Vladimir Quesada le tendieron una cama para irse de Saprissa

Vladimir Quesada se fue del Saprissa luego que sus jugadores le tendieron la cama según Rodolfo Mora. (Marvin Caravaca)

Vladimir Quesada habría sido el blanco de una fea jugada de parte de los jugadores del Saprissa para dejar el banquillo tibaseño según dijo este lunes el periodista Rodolfo Mora de Radio Monumental.

Para el comunicador de 120 Minutos de Radio Monumental, al entrenador le tendieron una trampa los futbolistas morados. “Yo he visto camas en la primera división, pero esa que le hicieron a Vladimir pocas”, comentó.

Mora afirma que para él fue demasiado evidente la falta de esfuerzo de los jugadores en un partido al que Saprissa le pudieron haber metido seis.

“El detalle es de qué tamaño era la cama, King o Queen? Para mí era King con dos edredones, cuatro almohadas de pluma de ganso. Es una cama increíble lo que tendieron ayer en el estadio Saprissa. Yo he visto camas en la primera división, pero esa que le hicieron a Vladimir pocas”

“He escuchado a muchos periodistas, pero no usan esa palabra, les da miedo o no sé. Ayer los jugadores sacaron a Vladimir, puede que el asunto hubiera estado mal, pero ya ahora entiendo por qué había jugadores que no le entraban, mejor hubieran dicho que no les gustaba el técnico. Cuando hay una cama al ver lo que los futbolistas hacen en cancha, usted sabe que la cosa estaba mal y que el ciclo estaba terminadísimo”, comentó.

Carlos Serrano, compañero de Rodolfo en el espacio, le cuestionó si estaba dudando del profesionalismo de los jugadores morados para afirmar algo así, si creía que Mariano Torres como capitán podía prestarse a algo así, no lo dudo para decir que es lo que hicieron.

“Sí, sí, dudo de Mariano, por supuesto”, “He escuchado comentarios de morados que dicen ‘Mariano ya está acabado, eso es lo que puede dar, ya no va a dar más, ya no pesa en el equipo, se retira en diciembre’ y entonces yo digo, no, no, ya entendí. Mariano no está jugando como debería jugar y así un montón.

“El equipo quería enseñar la peor cara del Deportivo Saprissa, eso es lo que quería hacer, mostrar la peor cara porque ya era insostenible, sino fue contra Antigua ante Puntarenas fue, ‘Vean el desastre de equipo que tiene Vladimir Quesada’. Me sorprendió yo pensé que iba a correr Saprissa”, dijo.

Reacciones polémicas tras una salida que ya no aguantaba más tras las dos derrotas de esta semana.