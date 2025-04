Jonathan Moya se desahogó tras romper sequía goleadora y habló de ya todos saben quién

Jonathan Moya se desahogo en grande tras anotar este lunes con Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Jonathan Moya finalmente pudo romper su sequía goleadora este lunes tras anotar en la victoria por 2-1 de Alajuelense en casa del Municipal Pérez Zeledón, tanto que fue todo un desahogo para el atacante.

Luego de la mejenga, el manudo reveló que fue un momento en el que soltó muchas cosas que traía por dentro. Su último gol había sido el 11 de enero en la primera fecha del Clausura 2025 ante Santa Ana.

Moya habló sobre la polémica en la que se vio involucrado el jueves anterior cuando le pidió al generador de contenido Esteban Amador, más conocido como Piolo, que dejara la zona mixta en el estadio Morera Soto al considerar que le faltó el respeto con un comentario días antes.

“La verdad que me siento muy bien, mi familia, mi esposa, mis hijos, todos han salido afectados un poco por el malentendido que ha pasado, eso me ha afectado a mí también, obviamente, soy humano primero que todo, pero como futbolista estamos anuentes a cualquier crítica, soy totalmente respetuoso de cualquier cosa que me digan futbolísticamente, esto fue un desahogo personal”, explicó en declaraciones a FUTV.

Sobre el video que se viralizó, en el que le pide a Amador que se vaya luego de escucharlo decir que en el León desperdician la plata con su salario, dijo que se iba a referir por última vez al tema, pero que fue una situación que no podía tolerar.

“Es un tema que voy a hablar esta vez y ya cierro con esto, tengo claro que si salía el tema de esta situación lo iba a aclarar para cerrar ya el tema. Al final no es nada futbolístico, a como lo puse en mis redes, es algo en lo que se metieron con la comida de mi hijo, de mi esposa, de mi mamá, hasta con mi papá, que en paz descanse, y que tanto le costó forjarme para ser el jugador que soy ahora y estar adonde estoy.

“Toda la situación va por eso, yo no le falté el respeto a esa persona y nunca mi intención ha sido el faltarle el respeto a ustedes como periodistas, porque el trabajo que ustedes hacen es importante, es lo que estudiaron para informar y dar una crítica hacia nosotros, en lo que soy totalmente respetuoso, pero esta persona se equivocó, espero que se haya arrepentido y pensado bien las cosas, a mí lo que me queda es jugar los partidos que me den y apoyar al equipo”, comentó.