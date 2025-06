José Giacone se suma a la polémica que abrió Youstin Salas sobre gimnasio del Saprissa

José Giacone habló sobre la polémica del gimnasio en el Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

José Giacone, extécnico del Saprissa, fue muy sincero cuando le preguntaron sobre un tema que generó mucha polémica hace unos meses y es sobre las condiciones reales del gimnasio de los tibaseños.

El entrenador dio una entrevista en el programa Tigo Sports Radio y aseguró que lo que dijo el futbolista Youstin Salas acerca de que los morados no tenían un lugar propio para entrenar, es verdad.

El argentino indicó que en efecto, lo que hacían en el club era ir a un gimnasio con el que tenían un convenio para meterle a los fierros.

“Esa fue una declaración medio inocente de Salas, porque es cierto, no había un gimnasio físico, pero todos los implementos que había pedido mi preparador físico estaban para trabajar la fuerza específica del fútbolista, pero Youstin dijo que no había gimnasio, porque es verdad, no hay gimnasio, pero estaban las barras, los pesos necesarios y todo lo necesario para trabajar”, destacó.

LEA MÁS: Saprissa responde con un sútil mensaje sobre las condiciones de su gimnasio tras reciente polémica

Giacone dijo que su preparador físico pidió lo que consideraba necesario cuando llegó y el club lo compró, antes de eso, en el Saprissa habían revelado que anteriomente tenían equipo prestado.

“Mi preparador físico pidió y el club compró todos esos materiales. Al final con una declaración, imagináte cómo hacen grande ustedes (la prensa) algo que es insignificante por no tener la información correcta, lo que Youstin dijo era cierto, que no hay gimnasio, pero sí un convenio con uno ahí cerca, el que quería ir, iba”, agregó.

LEA MÁS: José Giacone dejó muy mal parado a Sergio Gila con los refuerzos que le llevó en Saprissa

El tema generó mucha molestía en su momento, tanto de jugadores, directivos y hasta del cuerpo técnico.